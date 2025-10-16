泡沫陰霾將至？AI燒錢速度超營收10倍 算力軍備競賽變燒錢遊戲 雲端運算將遭波及？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-16 07:10

2025 年，全球經濟承壓與地緣政治博弈交織，資本寒意籠罩多數產業，AI 領域卻逆勢沸騰，科技巨頭圍繞算力基礎設施的競逐非但未降溫，反而演變為關乎未來的「生存之戰」。

（圖：Shutterstock）

根據市場研究機構顧能 (Gartner) 數據，今年全球 AI 總支出有望突破 1.5 兆美元，中美兩國以近 7 成份額領跑，其中美國憑藉技術累積與主要企業佈局佔比超 55%。

這股熱潮的核心，是對「算力」這 AI 時代核心資源的競爭。

過去兩年，AI 競賽的入場券近乎等同於「能買到多少輝達頂級 GPU」。根據瑞穗證券估算，輝達一度掌控 70%AI 晶片市場，單片成本 6 萬美元的頂級晶片，成了全行業的「剛需稅」。

但單一供應鏈的風險，正倒逼巨頭轉向多元化佈局。OpenAI 主席 Greg Brockman 的擔憂頗具代表性。他說：「相比算力過剩，我更怕因算力不足失敗。」

OpenAI 執行長奧特曼也強調，算力是 AI 兌現承諾的基礎。隨著 AI 應用落地，算力需求結構生變。

中國網宿科技子公司愛捷雲副總裁吳釋培觀察到，今年以來，市場對推理算力的需求激增，主要大廠策略從「重訓練」轉向「訓練 + 推理並行」，需為海量用戶端應用儲備算力。

OpenAI 的「供應鏈革命」最具標誌性；先與甲骨文簽下 3000 億美元 5 年期協議，鎖定 4.5GW 雲端計算算力，讓這家傳統軟體商變身 AI 基礎設施核心供應商；又與輝達達成 10 年 1000 億美元投資協議，部署 10GW 算力。

為分散依賴程度，OpenAI 轉向超微半導體，承諾購買 6GW Instinct 晶片用於推理，並獲得超微最多 1.6 億股認股權證 (行使價 0.01 美元)，深度綁定利益。

周一 (13 日)，OpenAI 跟博通合作開發 AI 客製化晶片 (ASIC) 的消息再度震撼業界。OpenAI 負責設計，博通參與開發，目標 2029 年前建成 10GW 級自研晶片系統，從「買家」升級為「定義者」。

這場競逐已是業界縮影。從搶購輝達 GPU，到擴大合作，再到自研晶片，算力爭奪進入深水區。華泰證券預測，ASIC 在 AI 推理市場佔有率將從 2023 年的 5% 飆升至 2028 年的 25%，OpenAI 正踩準這一趨勢。

但泡沫陰霾隨之浮現。華爾街擔憂，產業對 OpenAI 的成功依賴過高，且資金鏈恐難以為繼。OpenAI 今年租賃伺服器開支料將達到 160 億美元，2029 年可能升至 4000 億美元，但 OpenAI 今年收入僅 130 億美元，獲利仍無明確路徑。

此外，OpenAI 與輝達、超微的交易被批評為「循環融資」，也就是供應商注資，企業用資金採購其晶片。摩根士丹利警告，類似複雜結構已蔓延至其他玩家，長期協議的抗風險能力存疑。

特斯拉執行長馬斯克的 xAI 便是一例，該 AI 新創公司正探索融資租賃儲備百億美元晶片，輝達參與其最新一輪 200 億美元融資，資金透過空殼公司流向輝達採購晶片。

新晉雲端運算明星甲骨文雖打算 2026 財年投入 350 億美元建造資料中心，卻因部署輝達晶片時營收利潤不匹配，雲端業務毛利率低於預期，此前股價一度重挫 7%。