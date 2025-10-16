鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-16 09:40

美國億萬富翁 Mark Cuban 周三 (15 日) 表示，OpenAI 打算在 ChatGPT 中引入成人內容的舉措將「適得其反」，甚至可能對年輕人造成潛在傷害。

ChatGPT將推成人版本！億萬富翁、Sora代言人之一馬克庫班怒轟OpenAI：將適得其反（圖：Shutterstock）

OpenAI 執行長奧特曼周二 (14 日) 宣佈，已更新 ChatGPT 的安全機制，將允許經驗證的成年用戶存取更多成人內容，並強調此舉是基於「像對待成年人一樣對待成年用戶」的原則，相關功能預計在 12 月前上線。

對此 Cuban 直言：「這肯定會適得其反，後果嚴重。沒有家長會相信孩子無法突破年齡限制。」他不否認成人內容普遍存在，但憂慮青少年可能透過兄姐帳號或其他途徑使用，「這種連結可能發生，後果難以預料」。

Cuban 進一步指出，當前家長已擔憂孩子不讀實體書，若 ChatGPT 開放成人內容，「他們還沒見識過更糟的情況」。Cuban 並非反對 AI，也未要求禁用相關功能，而是質疑 OpenAI 能否「有效控制年齡驗證」，同時質疑現有大模型是否會導致年輕人上癮或造成心理傷害。

Cuban 預測，OpenAI 此舉可能導致原本願意使用 ChatGPT 的家長與學校因風險考量而放棄採用，「對 OpenAI 來說，這將是一場持續的戰鬥」。

值得一提的是，Cuban 近期與 OpenAI 也有合作，他擔任 Sora 的代言人之一，並參與製作深度偽造影片，其中部分廣告還植入其藥品公司 Cost Plus Drugs 的宣傳內容，即使部分影片已刪除廣告。

Cuban 曾向《商業內幕 (BI)》表示，他只是想測試 Sora 效果，「目前來看效果不錯」。

儘管對 ChatGPT 成人內容存疑，Cuban 仍肯定 AI 對年輕人的正面價值。他本月初接受《Axios》訪問時表示，AI 為資源匱乏的青少年與低收入創業者提供「公平競爭環境」，「14 到 18 歲的孩子即使處境不佳，也能接觸頂尖教授與顧問，實時獲取最佳資源，與任何人競爭」。