鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-02 10:11

本次漲價的核心主因為繪圖記憶體價格持續飆升，目前記憶體成本占顯示卡總體製造成本比例平均已超過 80%。業界傳出超微最快將在 2026 年 1 月率先調整報價，輝達則預計於 2 月跟進，漲價範圍預計涵蓋最新的 RTX 50 系列與 RX 9000 系列等主力架構產品。

市場爆料指出輝達旗艦機種 RTX 5090 售價可能出現驚人漲幅，預期將從原先的 1999 美元大漲至 5000 美元等級。雖然部分通路端對極端報價仍持觀望態度，但受到記憶體現貨報價在 2025 年下半年翻倍成長的壓力，高階顯卡價格持續向上推升已成為難以逆轉的產業趨勢。