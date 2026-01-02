鉅亨網記者吳承諦 台北
市場傳出因顯示卡記憶體成本大幅墊高，輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 傳出將於 2026 年初調漲顯示卡售價，台灣板卡大廠映泰 (2399-TW)、承啟 (2425-TW) 及撼訊 (6150-TW) 今(2) 日股價聯袂走強，撼訊、映泰均漲逾 5%，承啟漲近 3%。
本次漲價的核心主因為繪圖記憶體價格持續飆升，目前記憶體成本占顯示卡總體製造成本比例平均已超過 80%。業界傳出超微最快將在 2026 年 1 月率先調整報價，輝達則預計於 2 月跟進，漲價範圍預計涵蓋最新的 RTX 50 系列與 RX 9000 系列等主力架構產品。
市場爆料指出輝達旗艦機種 RTX 5090 售價可能出現驚人漲幅，預期將從原先的 1999 美元大漲至 5000 美元等級。雖然部分通路端對極端報價仍持觀望態度，但受到記憶體現貨報價在 2025 年下半年翻倍成長的壓力，高階顯卡價格持續向上推升已成為難以逆轉的產業趨勢。
板卡廠承啟在先前法說會中坦言，雖然尚未收到正式調價通知，但已預期下一季與供應商簽署新合約時將面臨顯著漲勢。承啟指出特別是針對新一代 50 系列顯卡所需的 GDDR7 記憶體，預估漲幅將由 10% 起跳，這對下游品牌廠的成本控管將構成嚴峻挑戰。
