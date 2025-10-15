中鋼、中鴻11月內銷盤價開平盤 國內需求復甦略緩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-15 19:33

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 11 月內銷盤價，由於近期國內外鋼需復甦緩慢，終端庫存回補力道溫和，短期鋼市呈盤整態勢，考量下游產業仍面臨競爭挑戰，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，11 月盤產品以平盤開出，並持續推動多元方案，確保接單量能。

中鋼、中鴻11月內銷盤價同步開平盤 國內需求復甦略緩。(鉅亨網資料照)

中鋼表示，總體經濟來看，美歐等主要經濟體平穩運行，美國聯準會（Fed）展開降息循環，預計全球經濟穩定復甦態勢不變。中國大陸官方將於 10 月 20 日起召開四中全會審議「十五五規劃」，推動經濟實現合理增長。台灣方面，受惠人工智能及半導體相關產品拉貨強勁，出口強勁續推動經濟成長，然傳產及製造等其他產業則表現分化，動能相對弱勢，下半年民間投資及消費增幅趨緩。

供需方面，據大陸中鋼協資料顯示，9 月下旬重點企業粗鋼日產量為 188.9 萬噸，較中旬下降 8.9%，且降至年內低點，顯示在官方「反內捲」政策背景下，供給端呈持續收縮態勢。中國大陸工信部發布「鋼鐵行業穩增長工作方案」，嚴禁新增產能，落實產能產量精準調控，預計隨著季節性因素消除、下游施工進度提速，鋼市供需將穩步改善。