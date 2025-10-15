中鋼、中鴻11月內銷盤價開平盤 國內需求復甦略緩
鉅亨網記者彭昱文 台北
中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 11 月內銷盤價，由於近期國內外鋼需復甦緩慢，終端庫存回補力道溫和，短期鋼市呈盤整態勢，考量下游產業仍面臨競爭挑戰，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，11 月盤產品以平盤開出，並持續推動多元方案，確保接單量能。
中鋼子公司中鴻 (2014-TW)11 月內銷盤價也全面開出平盤，12 月外銷盤價則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。中鴻表示，近期原料略有上揚，鋼價支撐力道漸增，且指標鋼廠相繼開出穩盤，亦為亞洲鋼市定調；考量國內需求復甦略緩，為維持下游客戶接單動能，故本次盤價保持平穩。
中鋼表示，總體經濟來看，美歐等主要經濟體平穩運行，美國聯準會（Fed）展開降息循環，預計全球經濟穩定復甦態勢不變。中國大陸官方將於 10 月 20 日起召開四中全會審議「十五五規劃」，推動經濟實現合理增長。台灣方面，受惠人工智能及半導體相關產品拉貨強勁，出口強勁續推動經濟成長，然傳產及製造等其他產業則表現分化，動能相對弱勢，下半年民間投資及消費增幅趨緩。
供需方面，據大陸中鋼協資料顯示，9 月下旬重點企業粗鋼日產量為 188.9 萬噸，較中旬下降 8.9%，且降至年內低點，顯示在官方「反內捲」政策背景下，供給端呈持續收縮態勢。中國大陸工信部發布「鋼鐵行業穩增長工作方案」，嚴禁新增產能，落實產能產量精準調控，預計隨著季節性因素消除、下游施工進度提速，鋼市供需將穩步改善。
原料及鋼鐵行情方面，鐵礦砂價格維持在每公噸 105 美元附近，冶金煤持平在每公噸 190 美元上下。美國熱軋行情自低點回升超過每公噸 40 美元，回穩至每公噸 900 美元；歐盟計劃明年調降鋼鐵進口免稅配額近半並對超額進口課徵 50% 關稅，將重塑歐洲鋼鐵貿易格局；寶鋼 11 月平板類產品以平高盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤亦持平，國際鋼價整體呈現平穩態勢。
