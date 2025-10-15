林伯豐：中美貿易衝突複雜、景氣難樂觀 政府應支援中小企業度難關

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-15 14:22

近期中美貿易戰讓全球市場緊張，三三企業交流會理事長林伯豐今 (15) 日受訪時表示，目前觀察中美經貿衝突持續複雜，加上中國又採取反制措施，雖然新台幣匯率貶回近 30 元左右，有利於出口貿易，但在船舶運輸成本的增加下，對全球經濟的看法難以樂觀。

三三企業交流會理事長林伯豐。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

三三會今日舉行 10 月份例會，林伯豐在會前受訪表示，近期台灣中小企業面臨困境，部分工廠甚至暫時歇業狀況，目前看景氣，因為中美貿易戰升溫，雙方關係很複雜，中國也採取反制，他認為景氣一定不會太好。

目前全台因無薪假歇業的勞工也超過 8 千位以上，林伯豐希望政府能好好拿出一套辦法，讓目前經營困難的中小型企業，能夠順利渡過目前不確定時期，相信在明年美國的期中選舉後，全球局勢一定會改變，經濟也會有所改善。

另近期有法人則指出，台灣傳產如: 第 4 季的製鞋、成衣、健身產業、汽車零組件，在訂單持續出籠下，有望迎接傳產旺季。