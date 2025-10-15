林伯豐：中美貿易衝突複雜、景氣難樂觀 政府應支援中小企業度難關
鉅亨網記者黃皓宸 台北
近期中美貿易戰讓全球市場緊張，三三企業交流會理事長林伯豐今 (15) 日受訪時表示，目前觀察中美經貿衝突持續複雜，加上中國又採取反制措施，雖然新台幣匯率貶回近 30 元左右，有利於出口貿易，但在船舶運輸成本的增加下，對全球經濟的看法難以樂觀。
三三會今日舉行 10 月份例會，林伯豐在會前受訪表示，近期台灣中小企業面臨困境，部分工廠甚至暫時歇業狀況，目前看景氣，因為中美貿易戰升溫，雙方關係很複雜，中國也採取反制，他認為景氣一定不會太好。
目前全台因無薪假歇業的勞工也超過 8 千位以上，林伯豐希望政府能好好拿出一套辦法，讓目前經營困難的中小型企業，能夠順利渡過目前不確定時期，相信在明年美國的期中選舉後，全球局勢一定會改變，經濟也會有所改善。
另近期有法人則指出，台灣傳產如: 第 4 季的製鞋、成衣、健身產業、汽車零組件，在訂單持續出籠下，有望迎接傳產旺季。
林伯豐回應，觀察匯率目前貶回 30 元左右，他認為這個現象，對於出口貿易有幫助，但對第 4 季景氣仍不能樂觀看待，因為在中美貿易戰持續升溫下，雙方都互徵船隻港口費，對船舶的運輸成本增加，面對未來不可預測下，經濟條件稍微悲觀，他認為至少可以先觀察一個月時間左右。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中美貿易摩擦再升溫全球產業鏈挫咧等！專家：中國精準反制掌握「規則制定權」
- 中美貿易關係脆弱致風險情緒惡化 美元應聲回落澳元重貶1% 瑞郎、日元逆勢揚
- 摩根士丹利推演中美貿易摩擦四大情景：稀土與關稅如何影響全球市場？
- 無薪假人數倍增 林伯豐：政府應支持企業減稅、紓困至少一年因應
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇