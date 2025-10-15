鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2025-10-15 18:38

永豐餘 (1907-TW) 旗下豐川綠能今 (15) 日宣布，正式啟用龜山水資源回收中心沼氣發電系統。董事長葉惠青表示，綠能中心擁有 3 項第一，第一個採 ROT 模式進行水資源回收中心轉型綠能中心、第一座污水處理廠轉綠電且為台灣規模最大，以及第一個申請電業執照的綠能中心。

永豐餘水資源回收中心轉型沼氣綠能 董座葉惠青：擁三項創舉。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

永豐餘說明，該綠能中心透過厭氧生物處理，將水中的 COD 有機質轉化為沼氣用於發電，龜山水資源回收中心不僅能淨化民生與事業廢水，同時具備「創能、減廢、減碳」三重效益。

葉惠青指出，營運超過 30 年的龜山水資源回收中心，每日處理水及剩餘有機資源超過 2.3 萬噸，原始以好氧方式處理，每年碳排 10715 噸 CO2e，導入永豐餘沼氣厭氧技術後，年碳排量可減至 6630 噸 CO2e。

葉惠青表示，該綠能中心約投資 2.1 億元，增設 2 座各 400kW 的沼氣發電機，裝置容量合計 800kW，每年可發電約 640 萬度、廠內污泥去化減量 40%、減碳量超過 7000 噸 CO2e，所發電量可併入台電電網供民眾使用。

葉惠青進一步提到，由於此綠能中心不是一般再生能源的自發自用，而是有申請店業執照的「電業」，因此可至自由市場上交易，且目前已併網。

豐川綠能總經理蕭振宗也表示，此綠能中心為第一型發電業，希望未來藉此轉供至有需求的 RE100 企業，規劃以躉售方式進行，並成為國內首個自產、自銷、自供電的系統。

蕭振宗指出，目前包括基隆、新竹、南投及高雄等地方政府皆正在洽談合作當中。除民生用水外，與食品及石化業也有密切合作，因水體需穩定放流，因此永豐餘提供獨家的厭氧菌種，每年約對外輸出 4000 噸的厭氧菌。