外媒最新報導指出，經過數周篩選，川普政府即將從四位熱門候選人中敲定下一任聯準會 (Fed) 主席，這場全球最受矚目的央行掌門人更迭，不僅關乎貨幣政策走向，更因川普對央行獨立性的持續挑戰，引發市場對美國金融穩定的深層擔憂。

誰是Fed主席鮑爾接班人？美財長貝森特已面試完11位候選人 面談重點聚焦利率與縮表（圖：Shutterstock）

英國《金融時報》周四 (9 日) 引述消息人士報導，美國財長貝森特已完成對 11 名候選人的最後一輪面試，最終名單鎖定 Fed 前理事沃許 (Kevin Warsh)、現任理事沃勒、白宮經濟顧問哈塞特以及貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder。

貝森特在面試中重點介紹候選人對利率政策的立場、量化寬鬆 (QE) 退出策略，以及對 Fed 結構性改革的看法。

知情人士透露，每位候選人接受了長達兩小時的嚴格質詢，面試官包括貝森特本人及財政部官員，問題直指「如何治理被指『使命蔓延』的聯準會」、「是否支持央行資產負債表瘦身」等核心議題。

川普先前已公開表達對沃許、沃勒、哈塞特的青睞，其中沃許呼應貝森特的改革主張，今年 4 月曾在演講中支持縮減 Fed 資產規模，現任理事沃勒則提出具體的縮表計畫，針對金融危機和疫情期間膨脹的央行資產提出退出路徑，作為川普政策圈核心成員的哈塞特的看法則跟川普高度一致。

這場人事變動正值 Fed 多事之秋，川普政府近期頻繁挑戰央行獨立性，已任命盟友米蘭 (Stephen Miran) 擔任理事，試圖解僱首位黑人女性理事庫克 (Lisa Cook)，後者指控被川普團隊「政治迫害」，目前已起訴並獲最高法院支持，可留任至 2026 年 1 月。

此外，白宮管理與預算辦公室 (OMB) 主任 Russell Vought 批評 Fed 總部 25 億美元裝修工程，進一步加劇市場對總統干預貨幣政策的擔憂，投資人因此看好下任主席恐更傾向激進降息來配合財政政策。

報導指出，貝森特在篩選過程中強調「思想開放」與「面向未來」，但部分候選人的超預期表現令他「難以取捨」。

一位參與面試的官員表示，貝森特近期發文批評 QE 是「功能獲得性貨幣政策實驗」，要求候選人回應如何平衡央行獨立性與政府債務管理，這一議題成為面試焦點。