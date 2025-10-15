鉅亨網新聞中心 2025-10-15 21:20

‌



Anthropic 執行長達里奧 · 阿莫迪（Dario Amodei）近日再次向全球發出嚴肅警告：AI 對就業和社會的衝擊，已達到必須正視的程度。他預測，在未來 5 年內，最多一半的入門辦公室職位可能被淘汰，並可能將失業率推升至 10% 至 20%。受影響最劇烈的領域包括法律、金融和諮詢等。

AI搶飯碗！Anthropic執行長警告：5年內一半白領工作不保 失業率飆上20%。(圖:shutterstock)

數據顯示，這場變革已不再是理論探討。僅在 2025 年開年至今，美國已有超過一萬個職位明確因引入 AI 而被裁撤。華爾街追捧的「更少的工人、更多的算力與軟體」的故事，正在轉化為實質的崗位流失。

‌



科技企業高層坦言，他們面臨著一個抉擇：「是繼續花錢請工程師，還是乾脆多買幾塊 GPU 來搞 AI？」這種思維驅動了大規模的企業重組。

耶魯管理學院教授傑弗里 · 索南費爾德（Jeffrey Sonnenfeld）指出，「AI 警告」可能具有「疫苗效應」，部分高層藉此為未來裁員鋪墊敘事。但不可否認，許多 CEO 將這股浪潮統稱為「企業重組」，其核心是：

◆重新定義員工體系： 以技能和能力為核心配置人員，而非單純按人頭配置。

◆組織結構扁平化： 中階管理職位可能會減少，組織層級趨向於頂端與底層兩頭多、中間少的「槓鈴型」結構。

這種重組的潛台詞，就是減少崗位，增加效率，進而帶來裁員。就連 AI 公司的內部工作模式也發生了巨大轉變。阿莫迪提到，Anthropic 內部許多員工的工作內容已從單純「寫程式碼」變為「管理一整套 AI 系統」，產出效率是過去的兩到三倍，促使他們重新思考自己的職位角色。

初級白領崗位面臨最劇烈衝擊

初級白領崗位在這波 AI 浪潮中首當其衝。有數據顯示，自 2023 年 1 月以來，入門級職位的招聘減少了 35%。在大型科技公司和成熟新創企業中，少於一年工作經驗的新員工入職率在 2019 年至 2024 年間更是下降了 50%。

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）預判，客服和技術支援將最早被 AI 替代，隨後可能波及程式設計師。他警告，崗位更替週期將被顯著壓縮。

但忽視初級崗位的招聘，也引發了經濟學家的批評。倫敦政治經濟學院經濟學家路易斯 · 加里卡諾（Luis Garicano）指出，AI 自動化初級任務，無形中摧毀了未來專家的「訓練基地」，企業可能面臨長遠的「後繼無人」的挑戰。

面對 AI 對就業市場的大規模衝擊，美國政府和科技界對於如何應對存在巨大分歧。核心爭議點在於：政府是否應該出手為勞工托底？

1. 預警派：

阿莫迪屬於堅定的「預警派」。他認為技術發展速度超出多數人預期，政府應當出面解決問題。他建議在轉型過渡期提供兜底政策，並可考慮對 AI 公司課稅，以資助勞工的再培訓和適應。

2. 私人部門應變派：

白宮經濟顧問雅各布 · 赫爾伯格（Jacob Helberg）則不認同政府必須手把手干預的邏輯。他認為，這種自上而下的方式低估了人們的應變能力，以及私人部門強大的適應力和創造力。他更相信透過私部門的力量推動就業市場的適應轉型。

在兩者之間，也出現了「中間路線」的提議，例如新建公共就業服務機構，或是由科技公司出資設立公共「信託基金」，專門用於勞工的技能提升和再培訓。