鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-15 15:50

‌



OpenAI 執行長奧特曼周二 (14 日) 在杜拜 GITEX GLOBAL 展會的第二天表示，過去幾年，人們看到 AI 已經不再僅僅是一個玩具，是在工作中賴以提高生產力的工具。目前仍處於這段旅程的早期階段，在未來一到兩年內，AI 將被看到運用於更廣闊的範圍內，做出真正非凡的事情。每個國家都需要制定自己的 AI 流程。

OpenAI執行長奧特曼：要讓AI融入所有政府流程 涵蓋整個經濟（圖：Shutterstock）

奧特曼表示，科學進步是最重要、也最令人興奮的事情，也是人類長期、永續經濟成長的驅動力。同時，社會和技術需要共同進化，技術憑空出現，然後社會做出反應，這是一個共同進化的系統。技術前進一小步，社會隨之改變；技術再變，這是一個共同演進的過程，這種方式更穩定，對每個人都更好。

‌



在關於如何確保不會產生「AI 鴻溝」方面，奧特曼認為要確保不產生這種鴻溝，最好的辦法就是讓 AI 變得充裕而廉價，教導人們如何使用它，並讓它無處不在。

GITEX 是中東地區最大的資通訊科技展，今年舉行期間為 10 月 13 日至 17 日。

今年 GITEX 以 All Intelligence 為主題，AI 驅動的行業解決方案成為焦點，展會上也涵蓋資料健康和生物技術、網路安全、綠色科技等前沿領域，預計將吸引全球 6500 多家參展公司和 20 萬名以上行業觀眾，其中 40% 的參展者為企業「長字輩」高層。

與 CES 和 IFA 相比，GITEX 有著截然不同的定位。若說 CES 和 IFA 較關注消費電子和終端用戶體驗，那麼 GITEX 則是專注 B2B 與 B2G 的商業平台。參展企業在此不僅能接觸到全球各大科技企業的決策者，更能直接對話各國政府官員、政策制定者、研究人員和學術界代表。

今年 6 月 11 日，奧特曼曾在個人部落格上發表一篇題為《溫柔的奇點（The Gentle Singularity）》的文章，他認為超級智慧（Superintelligence）即將到來，奇點已經開始，但這一過程是漸進的而非災難性的。

奧特曼甚至在文中給出明確的時間表，看好今年便能完成真正認知工作的智能體，明年可能會看到能發現新穎見解的系統，2027 年則可能會看到能在現實世界中執行任務的機器人。

奧特曼表示，若能回到五年前把今年的 AI 系統展示給 2020 年的人看，他們會覺得這太瘋狂了，根本不會相信，但人們現在就處在這個時代。「我們現在擁有如此聰明的 AI，而且我們都已經習以為常，這件事本身就很了不起。」

根據 OpenAI 最新統計數據，ChatGPT 的周活躍用戶數已達 8 億，約佔全球人口的 10%。