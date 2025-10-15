川普百分百關稅隨時出手！美貿易代表：取決北京下一步

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-15 01:11

‌



據《CNBC》周二 (14 日) 報導，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 警告，美國總統川普可能在 11 月 1 日或更早對中國加徵 100% 關稅，一切取決於北京在稀土爭端中的下一步行動。

稀土爭端升溫，川習會能否如期成焦點。(圖:Shutterstock)

他批評是中國選擇讓衝突「重大升級」，但他也透露，雙方高層仍在溝通，川習會也仍可能如期舉行。

‌



中國管制衝擊美國產業

中國上周宣布禁止出口特定用途的稀土材料，若北京嚴格執行，美國國防、科技、半導體產業等，恐受嚴重衝擊。川普隨即威脅以大規模關稅反制，但上述措施一旦實施，將實際上關閉全球兩大經濟體之間的貿易。

葛里爾強調：「我們不能讓中國維持這種制度，讓他們對全球高科技供應鏈擁有否決權。」

白宮措手不及

中國在川習預定本月底會面前突然宣布稀土限制，讓白宮措手不及。雙方領袖預計在南韓首爾舉行的 APEC 峰會期間會晤。

葛里爾表示，川習會仍計畫舉行，但可能隨情勢發展改變。「會議是否如期舉行，我不想預先承諾，但我認為有機會對話時，進行溝通是合理的。」

葛里爾透露，美中高階官員周一才在華盛頓討論稀土爭端。「我們認為能夠解決這個問題。」