AI投資狂潮推升GDP 悲觀派示警掩蓋疲態、樂觀派看好超級周期

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-15 04:31

《CNBC》周二 (14 日) 報導，AI 基礎建設投資激增，推升 GDP 並帶動市場樂觀情緒，但部分專家警告，這股熱潮可能掩蓋經濟潛在弱點。

AI投資推升GDP但專家警告潛藏風險。(圖:Reuters/TPG)

根據瑞銀集團 (UBS-US) 預測，2025 年全球 AI 投資將達 3750 億美元，2026 年將突破 5000 億美元。

Wedbush Securities 董事總經理 Dan Ives 表示：「這是第四次工業革命基礎建設投入數兆美元的開端。現在的科技巨頭就像在 1950 年代的沙漠中建造拉斯維加斯，或 30 年前建造杜拜。從晶片到資料中心再到電網，這場 AI 基礎建設正在為消費者與企業打造未來經濟。」

德銀示警：沒有 AI 投資 美國恐已陷衰退

但部分專家質疑這股 AI 熱潮能否持續。德意志銀行 (DB-US) 今年 9 月分析指出，若扣除 AI 相關投資，美國經濟可能已陷入衰退。

Ironsides Macroeconomics 管理合夥人 Barry Knapp 警告：「GDP 成長靠這些投資推動，獲利成長也靠這些投資推動。標普 500 指數目前嚴重失衡，在政府支出膨脹至空前水準之際，經濟極易受到投資崩盤衝擊。」

與網路泡沫不同？企業舉債建設引關注

許多人將當前情況比擬為 1990 年代末期的網路泡沫。不同的是，當時企業幾乎沒有營收，如今 AI 巨頭卻正創造大量現金流。但部分專家擔心，這仍不足以支撐如此高水準的支出。

甲骨文 (ORCL-US)、Meta(META-US) 與 CoreWeave 都已透過債務或私募信貸籌集數十億美元，用於新建資料中心。Knapp 警告：「隨著資本需求預估不斷攀升，長期將需要大量舉債來建設基礎設施，以避免電價持續上漲。」

他也對整體經濟前景表達擔憂：「在我看來，勞動市場非常疲弱，正處於更明顯下滑的邊緣。」

美中軍備競賽 樂觀派看好長期前景

儘管存在風險，許多人仍看好當前投資周期的長期前景。Ives 表示：「過程中會有顛簸嗎？會的。但我不擔心這會變成大到不能倒的問題，因為它由科技業支撐。科技業資產負債表上有數兆美元，每年產生 3000 億至 4000 億美元現金。」