2025-10-14

根據美國銀行 10 月份的全球基金經理情緒調查顯示，全球基金經理對股市的看多情緒達到了自 2 月以來最高。儘管投資者情緒高漲，但對於市場正滑入由人工智慧 (AI) 驅動的泡沫的擔憂，也日益增加。

美銀調查：市場情緒創8個月新高 但AI泡沫擔憂浮現

這項調查揭示了積極的風險承擔行為：股票配置已攀升至 8 個月以來的最高點，而債券曝險則降至 2022 年末以來最低。現金持有水位已降至僅 3.8%，這表明投資者正在積極冒險，且流動性條件被視為自 2021 年 9 月以來最佳。

成長樂觀情緒出現了自 2020 年以來最大的 6 個月躍升。這種樂觀態度推動了激進的親風險定位：大宗商品處於自 2023 年初以來最超配狀態，新興市場股票的配置，也達到了自 2021 年以來最高。

與此同時，現金被削減至自 2024 年底以來最輕配的水準。投資者已基本放棄了對經濟衰退的擔憂，預計軟著陸的可能性已上升至 54%。

然而，在看漲的倉位之下，對於資產估值的擔憂卻正在加劇。創紀錄的 60% 受訪投資者表示，全球股票被高估，且有 54% 的人認為，與 AI 相關的資產正處於泡沫領域。

人工智慧 (AI) 被列為頭號感知到的尾部風險 (tail risk)，超越了通膨和地緣政治。

美銀策略師 Michael Hartnett 在調查報告中指出，其他重大的尾部風險包括「第二波通膨」(占 27%) 和「聯準會失去獨立性與美元貶值」(占 14%)。此外，「做多黃金」被認為是本月最擁擠的交易。

儘管倉位有所延伸，美銀指出，投資者似乎仍然相信潛在的回報足以證明其風險是合理的。然而，樂觀表面下仍出現了一些裂痕：私人信貸被視為系統性事件的首要候選對象。