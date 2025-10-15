中國車市競爭進一步加劇 338款車型9月銷量不到1,000輛
鉅亨網編譯鍾詠翔
懂車帝公布的上險量數據顯示，剛剛過去的「金九」，中國車市競爭進一步加劇，據《第一財經》周二（14 日）報導，「金九」車市中有如下四個關鍵數據。
（1）338 款車月銷不足千輛；
（2）銷量 TOP 10 裡只有特斯拉 Model Y 單價超過人民幣 20 萬；
（3）17 款熱門車型包攬 21.9% 銷量；
（4）問界 M8 和小米 SU7 雙雙掉出 TOP 10。
今年 9 月，共有 667 款車型有零售數據，比上月多了 17 款。其中 329 款車銷量在 1,000 輛以上，338 款車月銷不足千輛。
有 16 款車只銷售 1 輛，其中廣汽旗下繹樂上次有銷售數據還是在 2024 年 1 月。
從規模角度看，有 17 款車單月銷量超過 2 萬輛。這 17 款車 9 月共計銷售 49.1 萬輛。乘聯分會的統計數據顯示，9 月狹義乘用車銷量 224.1 萬輛。這意味著這 17 款熱門車型在 9 月包攬了整個車市 21.9% 銷量。
TOP 3 仍然由五菱宏光 MINI EV、特斯拉 (TSLA-US) Model Y 和吉利 (00175-HK) 星願三款車型牢牢佔據，但排名有所變化。
五菱宏光 MINI EV 賣了 51,743 輛，和特斯拉 Model Y 雙雙成為今年首度月銷超過 5 萬輛的車型。特斯拉 Model Y9 月交付 51,173 輛，成為 TOP 10 裡唯一超過 20 萬元級別的車型。
8 月銷冠吉利星願交付 46,057 輛，銷量較上月微增 2,023 輛，但本月排名來到第三。
純電小車是這個月的關鍵詞。
以 9 月黑馬車型長安 (200625-CN) Lumin 為例，該車型當月交付 23,188 輛，比上月多賣了 8,618 輛，大幅晉升至第 10 名。在有數據可查的近三年裡，這款車的月銷量一直在 2 萬輛以下，這也是這款車首次進入 TOP 10。
比亞迪 (002594-CN) 海鷗和海豚也賣得不錯。海鷗賣了 25,252 輛，比上月多賣 2,221 輛，穩居第八名；海豚賣了 21,671 輛，比上月多賣 7,703 輛，從 31 名上升至第 13 名。
上汽 (600104-CN) MG4 的銷量也飆升，當月賣出了 11,790 輛，較上月多賣 11,227 輛。
問界 M8 和小米 SU7 雙雙掉出 TOP 10。
問界 M8 銷量較上月下降了 293 輛，9 月位居第 14。小米 SU7 少賣了 269 輛，位列第 19 名。上月這兩輛車的排名分別位居第 9、第 10 名。
小米 (01810-HK) SU7 已經連續兩個月銷量在 2 萬輛以下。
