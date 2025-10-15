鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-15 05:00

懂車帝公布的上險量數據顯示，剛剛過去的「金九」，中國車市競爭進一步加劇，據《第一財經》周二（14 日）報導，「金九」車市中有如下四個關鍵數據。

中國車市競爭進一步加劇，338款車型9月銷量不到1,000輛。（圖：Shutterstock）

（1）338 款車月銷不足千輛；

（2）銷量 TOP 10 裡只有特斯拉 Model Y 單價超過人民幣 20 萬；

（3）17 款熱門車型包攬 21.9% 銷量；

（4）問界 M8 和小米 SU7 雙雙掉出 TOP 10。

今年 9 月，共有 667 款車型有零售數據，比上月多了 17 款。其中 329 款車銷量在 1,000 輛以上，338 款車月銷不足千輛。

有 16 款車只銷售 1 輛，其中廣汽旗下繹樂上次有銷售數據還是在 2024 年 1 月。

從規模角度看，有 17 款車單月銷量超過 2 萬輛。這 17 款車 9 月共計銷售 49.1 萬輛。乘聯分會的統計數據顯示，9 月狹義乘用車銷量 224.1 萬輛。這意味著這 17 款熱門車型在 9 月包攬了整個車市 21.9% 銷量。

TOP 3 仍然由五菱宏光 MINI EV、特斯拉 (TSLA-US) Model Y 和吉利 (00175-HK) 星願三款車型牢牢佔據，但排名有所變化。

五菱宏光 MINI EV 賣了 51,743 輛，和特斯拉 Model Y 雙雙成為今年首度月銷超過 5 萬輛的車型。特斯拉 Model Y9 月交付 51,173 輛，成為 TOP 10 裡唯一超過 20 萬元級別的車型。

8 月銷冠吉利星願交付 46,057 輛，銷量較上月微增 2,023 輛，但本月排名來到第三。

純電小車是這個月的關鍵詞。

以 9 月黑馬車型長安 (200625-CN) Lumin 為例，該車型當月交付 23,188 輛，比上月多賣了 8,618 輛，大幅晉升至第 10 名。在有數據可查的近三年裡，這款車的月銷量一直在 2 萬輛以下，這也是這款車首次進入 TOP 10。

比亞迪 (002594-CN) 海鷗和海豚也賣得不錯。海鷗賣了 25,252 輛，比上月多賣 2,221 輛，穩居第八名；海豚賣了 21,671 輛，比上月多賣 7,703 輛，從 31 名上升至第 13 名。

上汽 (600104-CN) MG4 的銷量也飆升，當月賣出了 11,790 輛，較上月多賣 11,227 輛。

問界 M8 和小米 SU7 雙雙掉出 TOP 10。

問界 M8 銷量較上月下降了 293 輛，9 月位居第 14。小米 SU7 少賣了 269 輛，位列第 19 名。上月這兩輛車的排名分別位居第 9、第 10 名。