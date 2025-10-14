鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-14 18:52

‌



台灣生物產業發展協會今 (14) 日召開第十八屆第二次會員大會，並舉辦「實現健康台灣願景 前瞻全球生醫市場」論壇，聚焦全球數位生醫趨勢、國際經貿衝擊下的資金鏈韌性等議題。

生物產業發展協會年會登場，聚焦AI與資金鏈韌性。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

生物產協理事長劉理成致詞時表示，生物產協持續推進全球合作，未來將進一步深化與國際的交流，鏈結海內外資源，擴大台灣生醫產業影響力。

‌



AI 已成生醫領域關鍵驅動力 台灣生醫產業的機會與挑戰

首場主題演講「全球數位生醫發展現況與趨勢」，由 DCB 資產組 ITIS 研究團隊產業分析師黃薰儀主講。黃薰儀強調，目前已有許多創新公司強調以 AI 為核心，結合生醫數據進行感測判讀與治療，打造即時監測與個人化照護模式。此外，AI 同樣在藥品與醫材的研發與製造上發揮優勢，縮短從研發到商品化的時程。

而首場焦點座談「發揮數據價值 建構 AI 生醫研發樞紐 」，由台灣生醫大數據公司董事長梁賡義主持，與談人則有華碩 (2357-TW) 雲端總經理吳漢章、中研院化學研究所特聘研究員陳玉如，以及 Syneos Health 執行董事 Francesca Scaramozzino。

Francesca Scaramozzino 表示，AI 已成為醫療產業的重要驅動力，特別是在疾病管理與臨床決策中展現潛力，AI 也逐步改變醫療產業的運作模式，從過去被動轉為主動預測，助力業界做出快速且精準的判斷。

吳漢章指出，目前 AI 醫療導入的挑戰包括資料整合標準化、法規遵循與跨院資料互通，台灣 AI 醫療應用已從概念有走向落地實踐，未來可參考國際經驗，建立病人資料自主授權與回收機制。

陳玉如則分析，AI 運用在臨床試驗的價值已經成形，台灣應思考資料運用的彈性，從研究初期即思考臨床試驗設計與產品化策略。

面對關稅不確定因素 生醫產業須強化資金鏈韌性

第二場「美國對等關稅與最惠國藥品政策解析」，主講人為普華商務法律事務所合夥律師李益甄。李益甄指出，在台美尚未完成最終談判前，台灣生醫產業需應對不確定性升高並加強避險，採用首次銷售原則、製程移轉或進行供應鏈重組等都是可行策略，不過必須留意美方對於原產地的認定原則，避免被美國海關認為涉及洗產地而補稅及懲罰。

第二場焦點座談「經貿衝擊下建構台灣生技資金鏈韌性」，由台杉生技基金執行合夥人黃立鑫主持。黃立鑫表示，生醫新創在國際募資時，需先明確自身定位與商業模式，從單一產品技術，轉化為強調產品能提供的創新價值，以利爭取跨境機構資金與策略性股東。此外，若要強化資金鏈韌性，須從早期到成長期資本布局出發，除善用國內資源，更應強化國際能見度，串接國際私募基金與創投資本。