鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-14 21:13

世界鋼鐵協會 (worldsteel) 發布 10 月短期需求預測 (SRO)，全球經濟雖然逐步走出高利率和通膨的壓力，但整體復甦還是偏溫和，加上多國公共建設投資、融資環境放鬆，預估今年全球鋼鐵需求大致持平在約 17.49 億噸、2026 年可望小幅回升 1.3% 到 17.72 億噸。

世界鋼鐵協會估明年需求小幅回升 成熟經濟體放緩、新興市場領跑。

相較 worldsteel 前次預測今年全球鋼鐵需求 17.56 億噸、年增 0.7%、2026 年 17.88 億噸，年增 1.8%，本次預測略微下調，但 worldsteel 認為，2025 年是全球鋼鐵需求築底年，2026 年有望見到更明確但溫和的回升，製造業成本高、消費受壓、貿易摩擦升溫，以及地緣政治不確定，則為今明兩年主要風險。

worldsteel 預估今年全球鋼鐵需求 17.49 億噸，與去年接近持平，主要受製造成本偏高、消費壓力、貿易緊張與地緣風險影響。不過，多數經濟體的基礎建設持續推進，加上融資環境可望轉鬆，需求不致再惡化；惟中日韓因貿易摩擦衝擊製造業，鋼鐵需求續降，復甦力道因此偏弱。

2026 年全球需求可望回升 17.72 億噸，較 2025 年增加約 2330 萬噸、年增 1.3%；動能來自中國降幅趨緩、歐洲重啟成長，以及開發中國家持續走強；其中東協成長動能持續，2025-26 年約有 3-4% 成長，印度連續兩年皆有 9% 左右的成長。

歐盟預估 2025 年成長 1.3%、2026 年成長動能增強至 3.2%；美國 2025 與 2026 年需求各增 1.8%；相較之下，日本與韓國需求動能仍偏弱，復甦可能遞延。非洲受基建帶動呈現結構性回升，2025 年需求約 4100 萬噸。

其中，以亞洲來看，日韓等已開發國家在 2025 年鋼鐵需求下滑 3.8%，2026 年可能再減少 0.3%，反映製造業受貿易摩擦影響而動能疲弱；亞洲新興市場表現相對亮眼，除中國外，2025 年成長約 6.9%，2026 年達 7.4%，動能來自印度與東協。