輝達DGX Spark本周起出貨 聯發科營運進補

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-14 16:51

‌



輝達 (NVDA-US) 今 (14) 日宣布，本週起開始出貨全球最小的 AI 超級電腦 DGX Spark，當中即搭載聯發科 (2454-TW) 與輝達合作設計的 GB10 Grace Blackwell 超級晶片，隨著 AI 超級電腦開始出貨，也將挹注聯發科營運。

輝達GB10超級晶片。(業者提供)

輝達 DGX Spark 讓開發者能在本地端對大型 AI 模型進行原型設計 (prototype)、微調 (fine-tune) 和推論 (inference)，預計將於 10 月 15 日上市，可望驅動各產業迎來新一波的 AI 發展。

‌



GB10 Grace Blackwell 超級晶片中 Grace CPU 採用 20 核心 Arm 架構，充分展現聯發科在高效能、低功耗設計、記憶體子系統及高速介面上的技術實力。結合最新一代 Blackwell GPU 與 128GB 統一架構記憶體，GB10 提供高達 1 PFLOP AI 算力，以大幅加速模型調校與即時推論。

此配置讓開發者得以運行參數量高達 200B 的大型 AI 模型，或者使用內建的 ConnectX-7 網路介面卡將兩台 DGX Spark 系統串聯，以運行參數量高達 405B 的模型推論。DGX Spark 將強大效能盡收於精巧的機身之中，以便輕鬆置於辦公桌上，同時又以其低功耗設計而僅需標準插座即可運作。

聯發科數據中心與運算事業群公司副總經理 Vince Hu 表示，DGX Spark 將引領 AI 原型設計邁入新時代，進一步實現公司「讓科技從邊緣到雲端更易取得」的使命，同時有效解決在效能與功耗上的挑戰。GB10 超級晶片結合聯發科技在資料中心領域的高效運算設計，以及針對消費性裝置打造的節能技術，專為 AI 工作負載量身設計。

GB10 的合作奠基於聯發科與輝達在多個領域的深厚合作，將先進的 AI 技術帶到超大規模資料中心、物聯網應用、軟體定義汽車。