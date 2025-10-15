鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-10-15 10:01

‌



最新數據顯示，中國 9 月通貨緊縮有所緩解，但物價持續下跌，9 月消費者物價指數（CPI）較一年前下跌 0.3%，跌幅小於 8 月的 0.4%。

中國9月通貨緊縮緩解，但物價持續下跌。（圖：Shutterstock）

國家統計局周三（15 日）公布的數據顯示，中國 9 月 CPI 年降 0.3%，降幅大於經濟學家原估的 0.2%。

‌



9 月扣除食品和能源價格的核心 CPI，年升 1.0%，升幅連續第 5 個月擴大，為近 19 個月以來漲幅首次回到 1%。

9 月生產者物價指數（PPI）較去年同期下降 2.3%，連續第 36 個月下滑，降幅小於 8 月的 2.9%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示， 9 月消費市場運行總體平穩，全國統一大市場建設縱深推進，市場競爭秩序持續優化，PPI 下降 2.3%，降幅比上月收窄 0.6 個百分點。

《彭博》指出，自新冠肺炎疫情結束以來，全球第二大經濟體中國深陷通貨緊縮泥潭，且房地產市場崩盤，導致消費者需求更加疲弱。部分產業產能過剩，導致產量過剩，迫使企業降價求生。