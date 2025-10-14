鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-14 16:22

‌



渣打銀行首席投資辦公室（CIO）今 (14) 日在 2025 年第四季全球市場展望中指出，美元已邁入下行週期，預期未來 6-12 個月內美元指數將回落至 95。主要原因在於美國聯準會持續降息，將使美國與其他國家之間的利差開始收斂，削弱美元作為高息貨幣的吸引力。但若通膨再次飆升、聯準會政策轉鷹，或地緣政治升溫，美元可能因避險需求而短線反彈。

渣打：美元落入下行周期 估美元指數回落至95 非美貨幣迎反彈 。（鉅亨網記者張韶雯攝）

在非美貨幣方面，渣打 CIO 看好非美貨幣回升潛力，包括歐元和日元。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，日元短線承壓，但長線表現樂觀，主要是政策需回應民意，抑制通膨，他進 一步針對日元走勢詳細分析。

‌



劉家豪表示，日元短線上受到國內政治不確定性（如新任首相人選）的干擾，可能維持在相對疲軟的格局，約在 152 兌 1 美元上下區間波動。但一旦這些政治議題逐漸淡化，政策焦點將重新回到貨幣政策上。

因此，渣打 CIO 預期，受避險需求支撐，以及政策對通膨的關注，日元有望在未來一年內升值至 142 兌 1 美元 的水平。長線來看，劉家豪預期美元走弱的幅度可能不會如想像中大，因為美國經濟仍相對穩健，甚至不排除明年數字有上修空間，這將限制日元太大幅度的升值，目前看來，142 仍是其相對樂觀的預期目標。