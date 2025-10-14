渣打：美元落入下行周期 估美元指數回落至95 非美貨幣迎反彈
鉅亨網記者張韶雯 台北
渣打銀行首席投資辦公室（CIO）今 (14) 日在 2025 年第四季全球市場展望中指出，美元已邁入下行週期，預期未來 6-12 個月內美元指數將回落至 95。主要原因在於美國聯準會持續降息，將使美國與其他國家之間的利差開始收斂，削弱美元作為高息貨幣的吸引力。但若通膨再次飆升、聯準會政策轉鷹，或地緣政治升溫，美元可能因避險需求而短線反彈。
在非美貨幣方面，渣打 CIO 看好非美貨幣回升潛力，包括歐元和日元。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，日元短線承壓，但長線表現樂觀，主要是政策需回應民意，抑制通膨，他進 一步針對日元走勢詳細分析。
劉家豪表示，日元短線上受到國內政治不確定性（如新任首相人選）的干擾，可能維持在相對疲軟的格局，約在 152 兌 1 美元上下區間波動。但一旦這些政治議題逐漸淡化，政策焦點將重新回到貨幣政策上。
雖然市場預期日本央行可能升息、且近期的經濟數據如經濟成長率、企業獲利與加薪幅度皆優於預期，但日元仍受政治干擾。劉家 強調，根據最新民調，日本民眾目前最關注的議題是「物價問題」，即控制通膨為優先，加上日本高度依賴原物料進口，日元貶值會直接推升國內物價，對一般民生影響甚鉅。
劉家豪認為，如果政策或政治需回應民意對於通膨的擔憂，則「日元偏弱這件事一定會藉由政策來做控制」，以避免日元真的走得太弱。這代表政策將可能介入，讓日元不至於大幅貶值，甚至必須有一定程度的升值幅度來抑制通膨，回應民眾對於物價穩定的期待。
因此，渣打 CIO 預期，受避險需求支撐，以及政策對通膨的關注，日元有望在未來一年內升值至 142 兌 1 美元 的水平。長線來看，劉家豪預期美元走弱的幅度可能不會如想像中大，因為美國經濟仍相對穩健，甚至不排除明年數字有上修空間，這將限制日元太大幅度的升值，目前看來，142 仍是其相對樂觀的預期目標。
此外，美元走弱的背景，也使得渣打 CIO 持續看好新興市場當地貨幣政府債，認為在美元走弱及各國央行降息背景下，這類資產具備「收益與匯率升值」的雙重潛力，適合投資人進行配置。
