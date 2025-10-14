鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-14 11:55

‌



受美中地緣政治緊張升溫與美國財政僵局夾擊，全球資本市場風險偏好急凍，VIX 恐慌指數單日狂飆逾三成，警示訊號大響。法人機構指出，在聯準會（Fed）貨幣政策轉向預期增溫之際，市場資金正加速從高風險資產撤離，轉向具備防禦性、且潛在資本利得空間的長天期投資級金融債，形成一股不可忽視的資產配置新趨勢。

恐慌指數單日狂飆31%！長天期金融債逆勢吸金 法人：避險兼賺利差「雙贏」。（圖：shutterstock)

上週五（10 日），因美中貿易關係再生變數，疊加美國政府關門僵局未解，引發全球金融市場系統性風險擔憂，資金瘋狂逃離風險性資產。美股四大指數全線重挫，科技股雲集的那斯達克指數與費城半導體指數單日跌幅分別高達 3.56% 及 6.32%。此波拋售潮更蔓延至加密貨幣市場，比特幣（BTC）與以太幣（ETH）等主流幣種跌幅深達 7% 至 11%，顯示市場流動性正快速收緊。

‌



富蘭克林華美 FT 金融債 10+ ETF（00986B-TW）基金經理人洪慧珊分析，此次市場劇烈震盪，主要反映三大結構性利空衝擊：美中地緣政治不確定性、美國府會財政僵局，以及近期疲軟的關鍵經濟數據（如 ISM 服務業指數、密西根大學消費者信心指數），削弱了市場對「經濟軟著陸」的樂觀預期。在多重利空衝擊下，市場避險情緒急速升溫，芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）單日暴漲 31.83%。

在這一趨勢下，資金「棄股轉債」的流向極為顯著。數據顯示，10 年期美國公債價格逆勢上漲 0.84%，投資級金融債價格亦同步走揚 0.55%，成為資金的避風港。避險需求推動各天期公債殖利率顯著下滑，2 年期、10 年期及 30 年期殖利率分別下跌 7 至 9 個基點，反映市場正積極為未來的降息周期進行定價。

洪慧珊進一步指出，從聯準會近期會議紀錄觀察，決策官員已開始正視就業市場的下行風險，並預期通膨將逐步回歸政策目標，這為貨幣政策的未來轉向提供了清晰線索。在降息循環有望啟動的宏觀背景下，目前評價仍處歷史相對低位的長天期債券，其資本利得潛力正加速浮現。

特別是全球系統性重要金融機構所發行的投資級債券，因其具備「違約率極低」與「收益率相對優異」的雙重特性，在當前環境下，不僅能提供穩定的現金流，更能受惠於利率下行趨勢，成為兼顧防禦與成長潛力的核心資產。

為順應此一投資趨勢，富蘭克林華美投信將於 10 月 20 日至 23 日募集「富蘭克林華美 10 年期以上投資級美元金融債 ETF 基金」（00986B-TW），該基金追蹤 ICE 10 年期以上成熟市場投資級美元金融債指數，並採月配息與收益平準金機制，為投資人提供一個便捷參與全球金融龍頭債、掌握利率趨勢財的管道。