〈熱門股〉宏碁「小虎隊」及AI策略逐漸發酵 吸引外資買盤連三點讚
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 受惠於旗下 AI 伺服器業務與非 PC 事業獲利持續增長，營運前景備受市場看好，在多項利多消息激勵下，17 日股價收 30.65 元，周漲約 4%，周成交量 75812 張，其中外資買超逾 4,000 張，呈連 3 買。
宏碁近期繳出亮眼營收成績，9 月合併營收達 295.3 億元，月增 35.4%，並創下 11 年同期新高。其中，旗下專攻 AI 伺服器及工作站的安圖斯科技，9 月營收年增幅度高達 60.2%，成為集團衝刺 AI 業務的關鍵成長引擎。
在產品佈局方面，宏碁與輝達（NVIDIA）合作推出的 Veriton GN100 AI 迷你工作站（被視為「全球最小 AI 超級電腦」）已正式發售。安圖斯科技也發布全新 AI 伺服器產品線，並宣布 Altos aiWorks 4.2 平台全面整合大語言模型（LLM）應用，持續強化軟硬體整合能力。
法人表示，除了 AI 產品線爆發，下半年 PC 業務也將受惠於季節性效應，需求優於上半年。此外，隨著 Windows 10 支援服務終止，換機需求可望延續至明年，預期宏碁 2026 年營收與獲利將持續升溫。
宏碁堅持發展多重事業引擎，並成功培養出多家子公司「小虎隊成員」，目前非 PC 產品營收佔比維持在 3 成多的水準。儘管占比不高，但該事業群的獲利比重遠高於此比例，成功打造穩健的獲利金雞母。
