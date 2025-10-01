鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-01 16:42

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (1) 日舉辦龍騰微笑獎頒獎典禮，董事長陳俊聖受訪表示，目前正在結算第三季帳務，準備第四季出貨，感覺上下半年會比上半年好一些，在季節性效應發揮作用下，對下半年展望樂觀。

宏碁陳俊聖：下半年優於上半年 CPU供應出現吃緊。(鉅亨網記者吳承諦攝)

陳俊聖說明，第三季出貨是為第四季銷售做準備，「旺季最旺是第三季」是產業常態，他指出，年初市場關注上下半年表現優劣, 如今確認下半年表現較佳，並指出這波成長主要來自季節性效應，而非訂單遞延或提前等因素影響。

陳俊聖提到，年初時消費者信心曾受到衝擊，但經過幾個月後已出現鈍化現象，市況逐步回穩。

CPU 並未漲價，純粹是供應數量問題。陳俊聖表示，CPU 沒有漲價，它只是沒有供應而已，目前雙方都在努力協調，但短期內尚未看到紓解跡象。

展望明年，陳俊聖表示目前仍在專注第四季營運，尚未看到明年情況，不過目前市場變數就是觀察關稅政策，如 232 條款的變化，以及處理器供應格局可能改變，包括 Intel 與輝達 (NVDA-US) 合作帶來的影響，以及 ARM (ARM-US) 處理器的發展，宏碁將會持續觀察。