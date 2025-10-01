宏碁陳俊聖：下半年優於上半年 CPU供應出現吃緊
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (1) 日舉辦龍騰微笑獎頒獎典禮，董事長陳俊聖受訪表示，目前正在結算第三季帳務，準備第四季出貨，感覺上下半年會比上半年好一些，在季節性效應發揮作用下，對下半年展望樂觀。
陳俊聖說明，第三季出貨是為第四季銷售做準備，「旺季最旺是第三季」是產業常態，他指出，年初市場關注上下半年表現優劣, 如今確認下半年表現較佳，並指出這波成長主要來自季節性效應，而非訂單遞延或提前等因素影響。
陳俊聖提到，年初時消費者信心曾受到衝擊，但經過幾個月後已出現鈍化現象，市況逐步回穩。
談到關鍵零組件供應，陳俊聖坦言目前 CPU 供應較為緊繃，成為影響出貨的限制因素。他指出，英特爾 (INTC-US) 與 AMD(AMD-US) 兩家供應商都面臨供需不匹配狀況，陳俊聖表示，「他們有的，可能我們夠了，我們要的，有一部分他們不是沒有就是不夠」。
CPU 並未漲價，純粹是供應數量問題。陳俊聖表示，CPU 沒有漲價，它只是沒有供應而已，目前雙方都在努力協調，但短期內尚未看到紓解跡象。
展望明年，陳俊聖表示目前仍在專注第四季營運，尚未看到明年情況，不過目前市場變數就是觀察關稅政策，如 232 條款的變化，以及處理器供應格局可能改變，包括 Intel 與輝達 (NVDA-US) 合作帶來的影響，以及 ARM (ARM-US) 處理器的發展，宏碁將會持續觀察。
宏碁龍騰微笑獎成立至今已有 40 年歷史，並於今日舉辦頒獎典禮。參賽團隊涵蓋虛擬電廠、物聯網設備、算力中心、循環經濟技術。宏碁希望藉由競賽，幫助新創企業找到利基點，真正走入市場，宏碁並發揮自身經驗，協助參賽團隊探索海外市場。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇