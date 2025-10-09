鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-09 14:55

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 安圖斯科技今 (9) 日宣布推出全新設計四款 AI 伺服器與工作站產品，包含雙路 2U 伺服器 BrainSphere™ R380 F7、R385 F6，以及高效能工作站 BrainSphere™ P150 F10、P330 F6 SE，大幅提升其處理器核心數、GPU 支援、記憶體頻寬及 I/O 擴充性，為企業帶來更強大運算效能與更高​應用彈性。

宏碁旗下安圖斯科技發表全新AI伺服器 整合大語言模型加速智慧運算落地。(圖：shutterstock)

同時，安圖斯科技也針對旗下一站式 AI 資源管理平台 Altos aiWorks 4.2 發布更新，透過支援最新 NVIDIA Blackwell GPU 平台、導入生成式 AI 功能、提升使用安全性，並全面整合大語言模型（LLM）應用，將軟硬體整合拉升至全新高度，加速 AI 與智慧運算落地。

安圖斯科技總經理李占傑表示，AI 正加速重塑全球產業應用，安圖斯科技以軟硬整合創新為核心理念，持續為客戶打造兼具速度、彈性與安全性的​運算基礎，安圖斯將與國​際生態夥伴​攜手，推動 AI 與 HPC 的廣泛落地，協助全球客戶在新一代應用智慧競爭中保持領先。

安圖斯科技表示，全新 Altos BrainSphere™ R380 F7 搭配雙 CPU 最多能支援 144 核心，是金融、醫療、製造及科研等行業部署高性能運算的理想選​擇；另一款 Altos BrainSphere™ R385 F6 專為龐大資料量與高度計算密集的 AI 與 HPC 場景打造，能有效突破傳統系統瓶頸，協助企業加速 AI 模型訓練與推論應用。