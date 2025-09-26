滲透率不足10% 中國品牌佔80%！越南成掃地機器人新戰場

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-26 05:30

越南胡志明市街頭，摩托車依舊穿梭，小轎車數量明顯增多，折射出當地消費水準正在攀升，這吸引了中國掃地機器人龍頭企業紛至沓來。

科沃斯在越南一家新開的專賣店。（圖：第一財經）

相比八年前，東南亞掃地機器人市場的用戶認知、主要玩家都發生很大變化。目前中國品牌已佔八成份額，挑戰在於如何進一步普及，並維持良性競爭。

9 月 23 日，在胡志明一個居民區旁的科沃斯專賣店裡，科沃斯東南亞市場負責人說，今年越南掃地機器人市場的整體銷售規模預估將激增約 80%，達到 1,000 萬美元。

這家在街邊新開的科沃斯專賣店約 70～80 平方公尺，除了科沃斯掃地機器人，店內還銷售同一集團下另一品牌「添可」的洗地機。

目前科沃斯在胡志明市已設立了約 30 家這樣的街邊店，加上大賣場裡的專櫃等，在胡志明有 200～300 個銷售網點。

在越南全國，科沃斯有 1,000 個銷售網點，包括數十家專賣店、100～200 家電器綜合賣場的專櫃，以及通過 Mobile World 等大賣場覆蓋到二、三線城市的網點。

在東南亞，越南是最大掃地機器人市場。

越南人口約 9,000 萬，平均年齡 32 歲。越南人比較年輕，願意嘗試新事物，對科技產品接受度較高。華為、小米、大疆等中國企業已在越南發展手機、無人機業務，消費者對中國品牌的接受度在增加。

隨著外來投資增多，越南人民的收入逐步提高。22 日，科沃斯在當地發布的掃地機器人新品售價約 6,000～7,000 元人民幣。除了高端產品，科沃斯也在推廣普及型產品，其在越南銷量較大的掃地機器人，約 2,600～2,700 元人民幣。

越南進廠打工的人，月收入約 3,000～5,000 元人民幣不等，也買得起這樣節省家務勞動的產品。

全球市場咨詢公司 GfK 的數據顯示，2025 年 1～7 月東南亞掃地機器人零售市場的銷售額較一年前躍增近 40%，其中越南銷售額的增速超過 70%。