荷蘭政府對聞泰科技安世半導體下手 中國半導體行業協會發聲明

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-14 11:26

聞泰科技子公司安世半導體近日遭荷蘭政府與法院雙重管控。（圖：澎湃新聞）

中國半導體行業協會周二發布聲明，全文如下：

近日我會會員企業聞泰科技在荷蘭的分支機構安世半導體（Nexperia）受到當地政府的干預，引發產業界高度關注。中國半導體行業協會對此表示嚴重關切，並鄭重表明以下立場：

1. 我們堅定支持會員單位捍衛自身的合法權益，維護公平、公正、非歧視的營商環境和全球產業鏈的穩定。

2. 我們反對濫用「國家安全」概念、對中國企業海外分支機構實施選擇性和歧視性限制的做法。

3. 針對特定企業的歧視性措施，將破壞開放、包容、協同的全球半導體生態，我們對此堅決反對。