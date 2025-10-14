歐洲45%研發砸在中等技術！新晉諾貝爾經濟學獎得主示警：再不改就徹底出局

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-14 16:10

新晉諾貝爾經濟學獎得主、法國經濟學家 Philippe Aghion 周一 (13 日) 與瑞典皇家科學院通話時直言，歐洲在技術競爭中已落後美國和中國，亟需透過政策與制度革新扭轉局面。這項警告引發歐洲經濟學界共鳴，多位專家剖析問題根源，呼籲系統性改革。

（圖：Shutterstock）

Aghion 指出，歐洲雖擁有世界級的基礎研究，多數突破性專利引用歐洲成果，卻難將科學研究優勢轉化為本土創新突破，核心癥結在於「中等技術陷阱」。歐洲研發投資過度集中於汽車、化學、電信等成熟中等科技領域 (佔 45%)，而對軟體、生物技術、製藥等高成長高科技領域投入不足 (僅 45%)。

反觀美國，85% 研發經費投向高科技領域，中國也在快速加碼。數據顯示，歐盟企業研發佔 GDP 僅 1.2%（美國 2.3%），公共研發雖與美國相當，但企業貢獻比例低 10 個百分點，美國研發支出總額是歐盟兩倍多，且差距持續擴大。

德國 Ifo 經濟研究所資深經濟學家 Nina Czernich 也說，德國在新興技術領域的滯後，部分源於對汽車、機械等傳統產業的過度依賴。「公共政策與企業都傾向依托工程學優勢，忽略新技術開發。」

歐洲市場分析公司 Eurointelligence 創辦人 Wolfgang Münchau 進一步指出，數位化時代僅靠傳統工程技術難以為繼，利潤正流向歐洲未專注的領域。

制度與市場缺點加劇了這個問題。Aghion 認為，歐洲缺乏真正的單一市場與完善創新金融生態，成員國「過度鍍金」(將歐盟法規轉化為更嚴苛的國內規則) 阻礙市場整合，風險投資高度依賴保守銀行，資本資源匱乏。

相較之下，美國擁有成熟的資本市場與類似國防高級研究計畫局 (DARPA) 的機構，能調和競爭政策與產業政策，推動顛覆性創新。

至於歐洲該如何破局，Aghion 提出三點建議：一是建構整合的資本市場與創投體系，借鏡瑞典經驗；二是設立類似 DARPA 的機構，在國防、氣候、AI 等歐洲研究優勢領域平衡競爭與產業政策；三是完善長期資助機制，如歐洲研究理事會的實驗室專項支持。

Czernich 也呼籲制定「技術中立、任務導向」的創新政策，參考 DARPA 模式推動前線突破。