18個月以來首度下滑 比亞迪丟了單月銷量冠軍寶座
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國乘聯會周一（13 日）發布的數據顯示，9 月全國乘用車市場零售 224.1 萬輛，較一年前增長 6.3%。今年以來累計零售 1,700.5 萬輛，年增 9.2%，再創歷史新高。
據《界面新聞》報導，比亞迪(002594-CN) 9 月銷量 39.62 萬輛，較去年同期下降 5.52%。具體而言：乘用車純電車型 9 月銷量為 20.5 萬輛，增長 24.31%；插混車型 9 月銷量 18.8 萬輛，銳減 25.58%。
這是自 2024 年 3 月以來比亞迪首次出現單月下降，終結了連續 18 個月成長態勢。比亞迪還丟失中國上市車廠月度銷售冠軍寶座，屈居亞軍。
今年 1～8 月，比亞迪新能源車累計銷量為 286.4 萬輛，較一年前增長 23%。
8 月 29 日晚，比亞迪發布 2025 年中期業績。財報顯示，2025 年上半年營業收入為人民幣 3,712.8 億元，年增 23.30%。歸屬於上市公司股東的淨利潤為 155.1 億元，增加 13.79%；扣除非經常性損益的淨利潤為 136.0 億元，增長 10.43%。
值得一提的是，比亞迪半年收入超過特斯拉，特斯拉 (TSLA-US) 上半年營業收入為 418 億美元，約人民幣 2,980 億元。
財報數據顯示，上半年比亞迪新能源車銷量為 214.60 萬輛，年增 33.04%。其中，純電動車銷量為 102.34 萬輛，激增 40.93%；插電混動車銷量為 108.99 萬輛，成長 23.71%。
從月度銷量來看，比亞迪雖然遙遙領先其它競爭對手，但 2025 年上半年的月度銷量增速有所放緩。
在剛剛過去的幾個月，2025 年 8 月比亞迪新能源車銷量為 37.36 萬輛，7 月銷量 34.43 輛，6 月銷量 38.26 萬輛，5 月銷量 38.25 萬輛。
