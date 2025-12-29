美以領袖將於佛州會談 加薩停火協議進展成焦點

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-29 21:13

綜合外媒周一（29 日）報導，美國總統川普將在佛羅里達州海湖莊園會見以色列總理內塔尼亞胡，討論加薩停火協議執行狀況，以及敘利亞、伊朗重新武裝等中東地區議題。

川普將在海湖莊園會見內塔尼亞胡討論加薩停火進展。(圖:Shutterstock)

美、以領袖第六次會談

這是川普重返白宮以來，兩人第六次會面。會談議題包括敘利亞新政府關係、伊朗重新武裝，以及真主黨在黎巴嫩的角色。

川普政府希望停火協議在明年 1 月進入第二階段，包括建立巴勒斯坦技術官僚政府、部署國際安全部隊、哈瑪斯解除武裝、以軍撤軍，並開始重建遭戰火摧毀的加薩地區。

內塔尼亞胡發言人 Guy Levy 表示，總理會談目標是「強化、維護並保障戰爭成果，確保我們剝奪敵人的攻擊能力不會恢復」。

停火期間衝突持續

儘管停火協議生效，以軍在加薩的軍事行動仍持續進行。據當地衛生部統計，停火生效 80 天來，至少 414 名巴勒斯坦人死於以軍攻擊。以軍聲稱僅在回應停火違規時開火。同期間，哈瑪斯攻擊造成 3 名以色列士兵死亡。

以色列仍等待哈瑪斯歸還最後一名死亡人質 Ran Gvili 的遺體。依據停火協議，2023 年 10 月 7 日哈瑪斯襲擊中被擄的所有人質，都應在停火生效後三天內歸還。

民調顯示戰爭陰霾未散

以色列民主研究所民調顯示，71% 以色列民眾認為以色列明年將與真主黨爆發衝突，69% 預期以色列與伊朗開戰，53% 認為以色列會與哈瑪斯重燃戰火。

以美官員私下承認，雙方對以軍是否應從其控制的 53% 加薩領土撤軍並移交給國際穩定部隊存在分歧，主要原因是哈瑪斯在其餘地區仍保持武裝且拒絕投降。此外，國際穩定部隊是否願意且能夠對抗被西方列為恐怖組織的哈瑪斯，也尚不明確。

以色列政府反對土耳其參與國際穩定部隊，但其他國家參與意願不高。

川普 20 點和平計畫受阻

美國國務卿魯比歐本月 19 日表示：「沒有人認為現狀長期可持續，這就是我們對將停火協議第一階段完全落實有急迫感的原因。」

內塔尼亞胡也將會見魯比歐。儘管川普的 20 點和平計畫承認巴勒斯坦建國願望，但內塔尼亞胡及其部長們自 10 月停火以來持續反對巴勒斯坦建國。

以色列國防部長 Israel Katz 上週表示，以國將在加薩建立屯墾區，即使哈瑪斯解除武裝也「永不完全撤軍」，儘管這違背停火協議核心條款。