鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADR(NVO-US)EPS預估下修至3.68元，預估目標價為69.89元
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.75元下修至3.68元，其中最高估值4.14元，最低估值3.55元，預估目標價為69.89元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.14(4.14)
|4.95
|5.6
|6.03
|最低值
|3.55(3.55)
|3.69
|3.76
|4.06
|平均值
|3.76(3.76)
|4.08
|4.4
|5.05
|中位數
|3.68(3.75)
|3.97
|4.27
|5.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|535.32億
|611.35億
|673.83億
|688.99億
|最低值
|480.88億
|483.27億
|500.02億
|461.40億
|平均值
|493.30億
|525.15億
|564.55億
|608.32億
|中位數
|490.01億
|524.87億
|556.46億
|616.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.38
|1.65
|1.73
|2.71
|3.29
|營業收入
|194.13億
|223.78億
|249.98億
|337.00億
|421.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Novo Nordisk - ADR(NVO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
