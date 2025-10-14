鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADR(NVO-US)EPS預估下修至3.68元，預估目標價為69.89元

search icon



根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.75元下修至3.68元，其中最高估值4.14元，最低估值3.55元，預估目標價為69.89元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.14(4.14)4.955.66.03
最低值3.55(3.55)3.693.764.06
平均值3.76(3.76)4.084.45.05
中位數3.68(3.75)3.974.275.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值535.32億611.35億673.83億688.99億
最低值480.88億483.27億500.02億461.40億
平均值493.30億525.15億564.55億608.32億
中位數490.01億524.87億556.46億616.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.381.651.732.713.29
營業收入194.13億223.78億249.98億337.00億421.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Novo Nordisk - ADR(NVO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

