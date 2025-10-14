search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估下修至7.55元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.66元下修至7.55元，其中最高估值8.97元，最低估值6.65元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.97(8.97)13.1314.9115.82
最低值6.65(6.23)6.17.18.22
平均值7.55(7.59)8.3610.5411.44
中位數7.55(7.66)8.110.1110.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,128.50億2,474.42億2,155.72億2,127.00億
最低值1,459.68億1,067.97億1,683.24億1,746.37億
平均值1,838.50億1,860.89億1,955.24億1,936.69億
中位數1,837.38億1,921.66億2,023.65億1,936.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.968.1418.2811.369.72
營業收入944.02億1,562.91億2,363.68億1,972.17億1,934.71億

詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVX

相關行情

台股首頁我要存股
雪佛龍151.69+1.87%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty