鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估下修至7.55元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.66元下修至7.55元，其中最高估值8.97元，最低估值6.65元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.97(8.97)
|13.13
|14.91
|15.82
|最低值
|6.65(6.23)
|6.1
|7.1
|8.22
|平均值
|7.55(7.59)
|8.36
|10.54
|11.44
|中位數
|7.55(7.66)
|8.1
|10.11
|10.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,128.50億
|2,474.42億
|2,155.72億
|2,127.00億
|最低值
|1,459.68億
|1,067.97億
|1,683.24億
|1,746.37億
|平均值
|1,838.50億
|1,860.89億
|1,955.24億
|1,936.69億
|中位數
|1,837.38億
|1,921.66億
|2,023.65億
|1,936.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.96
|8.14
|18.28
|11.36
|9.72
|營業收入
|944.02億
|1,562.91億
|2,363.68億
|1,972.17億
|1,934.71億
詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
