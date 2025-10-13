鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-13 17:10

台泥 (1101-TW) 今 (13) 日公告 9 月營收 133 億元，月增近 9%、約持平去年同期，累計前 9 月營收 1094 億元，創同期新高、年增 3.6%。而台泥先前被公平會裁罰的預拌混凝土業「聯合行為」案件，經台北高等行政法院判決，撤銷原處分中不利於台泥的部分。

台泥9月營收月增9% 「聯合行為」重罰遭法院撤銷。(鉅亨網資料照)

台泥 9 月水泥事業海外市場表現亮眼，土耳其 OYAK 與葡萄牙 Cimpor 單月合計營收達 59.7 億元，前 9 月累計營收 458.62 億元，占整體營收逾 4 成，持續成為主要成長引擎；另，台灣市場銷量回升、售價穩定，單月營收年增 1.2 億元。

而針對台泥牽涉的預拌混凝土業「聯合行為」案件，分別為 2019 年南部五家業者「價格通知」案與 2023 年桃園地區十八家業者「報價協調」案，當時公平會認定已構成違反《公平交易法》的聯合行為，足以影響市場供需功能，對台泥合計罰鍰約 7000 萬元。

台泥於裁罰後即依法提起行政救濟，主張兩案性質雖有差異，但均源於預拌混凝土業者在面對砂石成本波動時的價格或供應行為，公司之混凝土價格與品質，均依據市場機制與原物料成本變動而調整，並未涉及不當協同行為。