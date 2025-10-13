台泥9月營收月增9% 「聯合行為」重罰遭法院撤銷
鉅亨網記者彭昱文 台北
台泥 (1101-TW) 今 (13) 日公告 9 月營收 133 億元，月增近 9%、約持平去年同期，累計前 9 月營收 1094 億元，創同期新高、年增 3.6%。而台泥先前被公平會裁罰的預拌混凝土業「聯合行為」案件，經台北高等行政法院判決，撤銷原處分中不利於台泥的部分。
台泥 9 月水泥事業海外市場表現亮眼，土耳其 OYAK 與葡萄牙 Cimpor 單月合計營收達 59.7 億元，前 9 月累計營收 458.62 億元，占整體營收逾 4 成，持續成為主要成長引擎；另，台灣市場銷量回升、售價穩定，單月營收年增 1.2 億元。
而針對台泥牽涉的預拌混凝土業「聯合行為」案件，分別為 2019 年南部五家業者「價格通知」案與 2023 年桃園地區十八家業者「報價協調」案，當時公平會認定已構成違反《公平交易法》的聯合行為，足以影響市場供需功能，對台泥合計罰鍰約 7000 萬元。
台泥於裁罰後即依法提起行政救濟，主張兩案性質雖有差異，但均源於預拌混凝土業者在面對砂石成本波動時的價格或供應行為，公司之混凝土價格與品質，均依據市場機制與原物料成本變動而調整，並未涉及不當協同行為。
而近日台北高等行政法院分別作出判決，撤銷原處分中不利於台泥的部分，並由公平會負擔訴訟費用。對此，台泥回應表示，感謝法院的審慎判斷。公司始終誠信守法，嚴格遵守公平交易法，未來會繼續強化內部法規與管理，以透明、負責的態度，維護公平競爭的市場環境，實踐永續經營。
