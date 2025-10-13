內資法人看中國稀土管制 短期衝擊應有限

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-13 10:58

中國對美中貿易戰祭出重拳，尤其公布對稀土及其他關鍵材料出口的管制措施，令美國總統川普也宣布將對所有關鍵軟體實施出口管制，不過，川普態度隨即又有轉圜，緩和市場憂心，國內投顧多認為，稀土管制短期的衝擊應有限，後續仍有待觀察美中兩國的談判。

內資認為中國的稀土管制措施對短期的衝擊應有限。(鉅亨網資料照)

美國總統川普才放話要對中國課徵 100% 關稅，今日卻又在社群發文且態度放軟，表示是希望幫助中國、不希望中國陷入經濟蕭條，令市場緊張情緒略緩和。

國泰證期研究部分析，中國表態對稀土出口做嚴格管制，工具機、航空與電源產業等若無法取得替代方案，恐受衝擊較大；而美國加徵中國商品關稅，預期對於資料中心用高階晶片需求影響有限，原因在於在經過近一年的調整，各廠商已有因應措施，手機、AI PC 等電子消費性產品已提前於上半年準備非中產地彈性應對，將以不同產地區隔銷售市場，或自行吸收衍生關稅成本，使衝擊有限。

永豐投顧則說明，中國出口稀土短期仍難以替代，因此，中國若長期限制出口的確有可能對供應鏈造成影響，不過，設備廠生產的交貨時間多有半年以上，短期將不會受到顯著影響。