2025-10-13

網通廠明泰 (3380-TW) 今 (13) 日宣布將參加位於美國加州 2025 OCP 全球峰會（OCP Global Summit 2025），以「Leading the Future of AI」為主題，展出主打「賦能未來 AI 的水冷高效能連接解決方案」，專為 AI / 雲端資料中心及高效能運算（HPC）應用設計，以高效能水冷系統設計兼顧能源效率與環境永續。

明泰參加2025 OCP全球峰會 亮相新一代1.6T水冷式交換器。(圖：shutterstock)

明泰表示，隨著人工智慧與機器學習（AI/ML）的蓬勃發展，全球資料中心對網路頻寬與運算效能的需求持續攀升，並順應此趨勢推出新一代 1.6T 水冷式交換器，可依據客戶需求提供軟體功能與硬體架構的彈性客製服務，兼顧高連接埠密度、高頻寬與成本效益，成為 AI 資料中心與 HPC 應用的理想解決方案。

明泰表示，該產品採直接水冷設計，顯著降低系統功耗，實現節能減碳，並採用最新 Broadcom 1.6T Tomahawk 6 交換器 ASIC 晶片，提供高頻寬與低延遲的 AI 資料中心連線能力。

為解決散熱與能效的限制，明泰科技 1.6T 交換器採用創新的全水冷散熱架構，單顆水冷板散熱效能可達 1.8KW，相較氣冷設計在空間與能源使用上更具優勢。產品同時導入 ORv3 800V 架構支援，並內建水路監測與自動洩漏偵測機制，可在第一時間啟動安全保護與系統關閉機制，為維護人員提供充裕的檢修時間，全面提升運維安全性與可靠性。