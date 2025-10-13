鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-13 05:00

中國上周推出一系列貿易反擊措施，除收緊稀土出口管制外，針對高端鋰離子電池及相關材料的出口限令，被視為應對美方單邊壓力的關鍵反制。此舉不僅延續了中國以資源與技術優勢塑造貿易規則的策略，更直接挑戰美國在清潔能源轉型中的供應鏈安全。

從稀土到鋰電！中國反制再升級 鋰電池出口禁令精準鎖喉美清潔能源轉型​（圖：Shutterstock）

《彭博資訊》分析指出，中國宣布自 2025 年 11 月 8 日起，對部分鋰離子電池、關鍵正負極材料及製造設備實施出口管制，要求企業出口前須獲商務部許可，此舉涵蓋儲能用大型電池、核心材料及生產技術，而這些領域恰是中國在全球佔據主導地位的環節。

另據彭博新能源財經數據，今年前 7 月中國電網規模鋰電池佔美國進口量的 65%，是美方儲能體系的重要支撐。

美國當前面臨資料中心能耗飆升的壓力，電池儲能已成為穩定電網的關鍵。美國 Lawrence Berkeley 國家實驗室報告顯示，美國資料中心耗電量 2017 至 2023 年增長逾一倍，預計 2028 年將達三倍。

儘管美國近年推動本土電池製造，但產能仍難以滿足需求，未來十年料將必須新增 136GW 電池容量，其中相當比例仍需要仰賴中國供應。

彭博新能源指出，中國在電池供應鏈的優勢，讓他們能精準施加壓力，雖然此輪管制範圍不及其他出口限制廣泛，但鑑於中國控制全球 96% 負極材料、85% 正極材料產能，美國企業短期內難尋替代。

美國新安全中心能源、經濟和安全項目主任、美國前副助理貿易代表 Emily Kilcrease 也說，能源需求已成為美國 AI 資料中心基礎建設的隱形瓶頸，中國管制恐加劇這一問題。

市場已迅速作出反應。美國電池企業 Fluence Energy 股價上周五 (10 日) 大跌逾 12%，特斯拉亦下跌 5%，兩者均部分依賴中國電池組件。

內華達州電池製造商 Dragonfly Energy 首席執行官 Denis Phares 坦言，中國措施增加了全球供應鏈複雜性，企業正加速減少對中國零件依賴，但過程並非易事。

值得注意的是，此次管制並非孤立事件。上周四 (9 日)，中國商務部、海關總署連續發布四則公告，擴大稀土、超硬材料等多領域出口管制範圍。

中國商務部發言人強調，相關物項具明顯軍民兩用屬性，措施符合國際通行做法，旨在維護國家安全與履行防擴散義務，不針對任何國家，合法申請將予審批。

美國智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 資深研究員 Ilaria Mazzocco 認為，中國明確傳遞「不願洩露核心技術」的信號，目標是鞏固未來數十年的行業主導權。