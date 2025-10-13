先進製程訂單增溫 和椿9月、Q3營收寫歷史新高

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-13 10:35

AI 機器人股和椿 (6215-TW) 公布 9 月營收為 2.54 億元、月增 45.26%、年增 62.14%，第 3 季營收達 7.05 億元，季增 16.97％、年增 50.71％，累計前 9 月合併營收達 17.95 億元、年增 62.54％。受惠先進製程客戶需求增溫，繳出 9 月、第 3 季、前 9 月營收，三創公司歷年同期新高。

和椿副董事長張以昇。(圖:和椿提供)

和椿表示，9 月營收三創同期新高，主要動能來自於智慧製造的訂單需求明顯增溫，尤其是高科技、先進製程等產業客戶更是加大資本支出投入，創造公司旗下自動化關鍵零組件、模組產品、智慧機器人等出貨穩定貢獻所致。隨著主要客戶保持良好的施作工程進度，加上針對海外設廠、擴增產線的需求強勁，包括台灣、東南亞等地，將有助於和椿在手訂單持續堆高，對營運帶來正面的挹注。

展望今 (2025) 年第 4 季及明 (2026) 年業績，和椿維持審慎樂觀看法。和椿指出，目前在手訂單能見度已延伸至 2026 年，在第一曲線事業體 - 自動化關鍵零組件、模組產品，已涵蓋半導體先進製程、自動化、電子製造等多元應用領域，目前除了既有訂單出貨暢旺外，亦與客戶針對新自動化技術進行開發，並整合 AMR(自主移動機器人) 及協作型機器人，提升「智慧製造＋智慧物流」整合應用效益。

和椿表示，在第二曲線事業體 - 機器人，日前已取得包括飯店、倉儲、零售等產業客戶針對智慧物流、智慧服務的訂單需求，不僅助力公司未來營運長期成長動能無虞，亦堆疊和椿成為台灣少數可提供 AI 智慧機器人解決方案的供應商。