鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-06 19:06

FCCL 廠台虹 (8039-TW) 在高階銅箔基板與軟性銅箔基板領域持續推動新材料開發，加上出貨去化優於預期，在 2025 年第四季表現出色，推升台虹 2025 年營收突破 100 億元，達 106.09 億元，爲 7 年來新高，年增幅達 6.75%。

台虹 2026 年營運，以不追求營收的絕對成長為首要目標，並將以篩選訂單與提升毛利率為重心，並持續推進細線路、低訊號耗損高頻材料、先進封裝膜材等新產品的客戶驗證。

‌



台虹今 (6) 日公布 2025 年 12 月營收爲 8.82 億元，月減 2.35%，年增 18.87%，第四季營收營收 27.45 億元，季減 4.51%，年增 23.08%，第四季原爲 FCCL 步入淡季，但營收表現佳，季減幅度也趨緩。

台虹 2025 年營收突破 100 億元，達 106.09 億元，爲 7 年來新高，年增幅達 6.75%。

台虹 2025 年 1-3 季營收 78.64 億元，毛利率 19.12%，年減 4.07 個百分點，稅後純益 3.42 億元年減 40.21%，每股純益爲 1.33 元。