和椿布局第2成長曲線迎接機器人元年 前8月營收創新高

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-11 15:59

AI 與機器人廠和樁 (6215-TW) 為配合客戶施作工程，有部分自動化模組產品遞延出貨，使 8 月營收月減 36.51、年減 5.55%，但受惠於今年主要先進製程等產業客戶，加大資本支出投入建廠、擴產，帶動和椿旗下自動化關鍵零組件、模組、機器人等出貨明顯成長，前 8 月營收為 15.4 億元，年增達 62.6％，創歷年同期新高。

和樁自動化展攤位。(圖:和樁提供)

和椿表示，公司成立 45 年來，以提供高品質自動化關鍵零組件的通路業務及自動化整合方案起步，每年保持投入營收的 2.5％-4％作為研發費用，進行各式產業應用，所需要的自動化與模組化設備、AI 機器人、協作機器人等新技術與新品開發。

和椿指出，公司自去 (2024) 年中起便積極轉型，將 AI 智慧機器人視為公司未來營運長期發展的第 2 成長曲線，鎖定智慧物流、智慧服務、智慧製造等關鍵市場進行橫向市場的擴張，為客戶創造不可或缺的價值。

據研調 GII Global Information 指出，今 (2025) 年 AI 機器人市場規模估計為 216.4 億美元，以年複合成長率算，達 20.5% 速度成長，至 2029 年將達到 456.8 億美元，推動成長的原因涵蓋醫療保健、智慧製造與工業 4.0 升級，及群體機器人及多機器人系統研發。

和椿表示，公司不僅是零組件供應商，而能提供全方位、客製化解決方案的整合者，從目前在手訂單觀察，涵蓋原有半導體先進製程、自動化與電子製造等產業客戶，已針對既有自動化關鍵零組件、模組與設備的需求持續增加。

在 AI 機器人方面，和椿也有來自物流倉儲、飯店、零售、電子製造大廠等相關產業客戶針對智慧物流、智慧服務、智慧製造等客製化開發合作及洽詢未來合作訂單的可能性。