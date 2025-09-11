和椿布局第2成長曲線迎接機器人元年 前8月營收創新高
鉅亨網記者黃皓宸 台北
AI 與機器人廠和樁 (6215-TW) 為配合客戶施作工程，有部分自動化模組產品遞延出貨，使 8 月營收月減 36.51、年減 5.55%，但受惠於今年主要先進製程等產業客戶，加大資本支出投入建廠、擴產，帶動和椿旗下自動化關鍵零組件、模組、機器人等出貨明顯成長，前 8 月營收為 15.4 億元，年增達 62.6％，創歷年同期新高。
和椿表示，公司成立 45 年來，以提供高品質自動化關鍵零組件的通路業務及自動化整合方案起步，每年保持投入營收的 2.5％-4％作為研發費用，進行各式產業應用，所需要的自動化與模組化設備、AI 機器人、協作機器人等新技術與新品開發。
和椿指出，公司自去 (2024) 年中起便積極轉型，將 AI 智慧機器人視為公司未來營運長期發展的第 2 成長曲線，鎖定智慧物流、智慧服務、智慧製造等關鍵市場進行橫向市場的擴張，為客戶創造不可或缺的價值。
據研調 GII Global Information 指出，今 (2025) 年 AI 機器人市場規模估計為 216.4 億美元，以年複合成長率算，達 20.5% 速度成長，至 2029 年將達到 456.8 億美元，推動成長的原因涵蓋醫療保健、智慧製造與工業 4.0 升級，及群體機器人及多機器人系統研發。
和椿表示，公司不僅是零組件供應商，而能提供全方位、客製化解決方案的整合者，從目前在手訂單觀察，涵蓋原有半導體先進製程、自動化與電子製造等產業客戶，已針對既有自動化關鍵零組件、模組與設備的需求持續增加。
在 AI 機器人方面，和椿也有來自物流倉儲、飯店、零售、電子製造大廠等相關產業客戶針對智慧物流、智慧服務、智慧製造等客製化開發合作及洽詢未來合作訂單的可能性。
展望未來，和椿表示，維持謹慎樂觀，公司將持續深化 AI 機器人在更多元產業的應用，透過擴展不同產業市場版圖，將業務觸角延伸至台灣、東南亞… 等國，目標不僅是提供解決方案，更要將智慧科技帶入每一個產業角落。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 《價值型投資 最新產業研究報告》上銀（2049-TW）轉型智慧製造關鍵供應商 半導體自動化與AI機器人打開成長新格局
- 三台廠打入輝達AI機器人大腦供應鏈、內閣2.0啟動、富邦金法說 本周大事
- 機器人大腦震撼登場！聯發科、研華、訊舟、湧德
- 特斯拉開通TeslaAI官方微博！首條微博展示人形機器人「Optimus 3」
下一篇