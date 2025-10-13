鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-13 09:42

渣打集團行政總裁溫拓思 (Bill Winters) 近日再次重申對中國市場的重視與信心，自執掌渣打以來已數度訪華的他在 3 月密集走訪北京、上海、香港、深創圳，考察科技企業、新創企業及中國發展高層論壇，此行更加深渣打深耕中國市場的信心。

看好中國新經濟！渣打溫拓思：新質生產力+雙碳轉型藏大機會 5%成長目標有底氣（圖：Shutterstock）

溫拓思表示，中國新經濟展現的創新活力與快速發展令人振奮，並認為中國政府提振市場信心、促進消費的措施行之有效，經濟韌性十足，今年實現 5% 左右成長目標「很有底氣」。

他特別關注中國向高品質發展轉型的路徑，從「世界工廠」升級為 150 多個國家的主要貿易夥伴、清潔技術領導者，再到創新驅動釋放新質生產力，每一步都蘊含巨大機遇。

中國新經濟的創新速度更讓這位資深銀行家驚嘆：先進晶片、量子計算、機器人技術的突破，大語言模型研發與 AI 應用生態的全球競爭優勢，電動車、電池及清潔能源的領先地位，乃至民營經濟的活力，都讓他看到「創新正融入中國人日常」。

此外，中國持續推動的高水準開放，例如債券通、股票通等跨境機制，更讓渣打看到了「連結中國與世界」的價值。作為 170 年歷史的國際銀行，渣打始終以「超級連接器」為定位，在亞洲、中東、非洲內部貿易深化的當下，透過全球網絡促進貿易、資本流動。

渣打正加速佈局參與人民幣國際化與資本市場開放，是跨境支付、貨幣市場及互聯互通機制的領先參與者，該銀行還投資 AI 等先進技術，與阿里雲合作推進金融服務智能化，7 月在開設杭州優先私人理財中心，年內還將在大灣區再添一家，深化財富管理佈局。