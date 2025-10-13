荷蘭政府對聞泰科技安世半導體下手 聞泰科技回應了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-10-13 05:00

‌



中國聞泰科技 (600745-CN) 周日（12 日）表示，荷蘭政府 9 月 30 日發出指令，要求凍結聞泰科技的控股子公司安世半導體對資產、知識產權等進行調整，為期一年。

荷蘭政府對聞泰科技安世半導體下手。（圖：澎湃新聞）

據《華爾街見聞》報導，安世半導體部分外籍高層要求聞泰科技轉讓安世半導體股權，要求暫停聞泰科技委派的執行長職務。

‌



荷蘭時間 2025 年 10 月 6 日下午，企業法庭安排開庭，並於荷蘭時間 2025 年 10 月 7 日下午判定，以下主要事項作為臨時緊急救濟，自緊急措施的裁決生效之日（即 2025 年 10 月 7 日）起至本案調查完成最終判決或者以其他方式結束：

（1）暫停張學政在安世半導體控股的非執行董事和安世半導體的執行董事職務；

（2）任命一位獨立於安世的企業法庭指派的外籍人士擔任安世半導體控股及安世半導體的非執行董事，擁有決定性投票權；同時認定，該董事有權獨立代表安世半導體控股及安世半導體；

（3）將安世半導體的所有股份（減去一股）出於管理目的托管給稍後指定並公布的人員。

企業法庭做出的判定直接導致裕成控股，除了保留的一股之外，暫時失去對安世半導體控股享有的剩餘的 99 股的股東權利（如治理權和投票權等）。

安世半導體 2024 年收入規模約 147 億人民幣，約佔聞泰科技 2024 年總營收六分之一。

聞泰科技周日晚間發表聲明，稱荷蘭政府以莫須有的「國家安全」為由，對安世半導體實施全球營運凍結，是基於地緣政治偏見的過度干預，而非基於事實的風險評估。此舉嚴重違背歐盟一貫倡導的市場經濟、公平競爭和國際經貿規則。