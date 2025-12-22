鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-22 07:30



最新數據顯示，全球投資人正以前所未有的力度搶購人民幣信貸資產，中資銀行的人民幣海外貸款餘額已攀升至 3570 億美元，與美元海外貸款規模的差距縮小至 180 億美元，歷史性反超近在咫尺。

全球資本新選擇！人民幣信貸資產逆勢走強 專家：躋身融資貨幣行列 國際化「牛氣沖天」（圖：Shutterstock）

‌



自 2022 年聯準會 (Fed) 激進升息而中國央行同步降息以來，美中兩國貨幣政策分化持續深化。今年兩國 10 年期公債殖利率差距一度擴大至 315 個基點，日本同期公債殖利率甚至高於中國 20 個基點。

融資成本的天壤之別直接點燃市場需求。根據標普數據，今年發行的三年期熊貓債 (境外機構在中國發行的人民幣債券) 票面利率僅 1.7%-2.7%，遠低於同期美債 3.5% 的水平。

德意志銀行中國債務資本市場主管方中睿 (Samuel Fischer) 說：「市場邏輯已發生根本轉變。國際投資者不再視人民幣融資為套利工具，而是將其作為資產配置的重要組成。」

訂單數據也印證方中睿的判斷，今年前 11 月非中國發行人在岸人民幣債券融資達 1697 億元，離岸市場發行量更創歷史新高。

地緣政治緊張局勢意外加速了人民幣負債工具的普及。年利達律師事務所合夥人劉泰隆觀察到，貿易區域化浪潮正推動「一帶一路﹞沿線國家增加對人民幣資金的需求。

今年 10 月，印尼發行 60 億元離岸人民幣債券，哈薩克 9 月緊接著發行 20 億元點心債 (離岸人民幣債券)。

儘管當前國際人民幣債務僅佔中國債市規模的 0.2%，遠低於美元歐元市場，但其戰略價值卻不容忽視。

法國巴黎銀行策略師羅志恆則分析道：「這不是要推翻美元霸權，而是建構獨立於美元體系的金融基礎設施。」

中國透過數千筆貿易結算的累積決策，悄悄推進貨幣體系轉型。

投資者同樣看重人民幣資產的避險屬性。新加坡保誠投資經理辛威廉預測，在政策調控維持匯率穩定的脈絡下，無對沖人民幣資產年化報酬可達 4%-5%。

東方匯理資管亞洲主管 Florian Neto 補充道：「非亞洲投資者對人民幣興趣穩步上升，強勁的訂單簿將鼓勵更多發行人入場。」