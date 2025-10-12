search icon



北市府將發函啟動合意解約協商 新壽再拋2點聲明：盼合作留住輝達

鉅亨網記者陳于晴 台北


輝達進駐北士科 T17、T18 案卡關，台北市政府與新光人壽攻防多日，北市副市長李四川今 (12) 日宣布，明 (13) 日將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商。對此，新光人壽晚間發布 2 點聲明，強調「秉持初衷」，期待與北市府合作，成就輝達進駐台北市。

北市府將發函啟動合意解約協商 新壽再拋2點聲明：盼合作留住輝達。(圖:新光人壽提供)

首先，新光人壽表示，將輝達留在台灣是國家級的戰略政策，中央、地方及企業，各方均齊心協力共同完成此一對國家公益極為重要之事，因此，新光人壽 9 個月以來，均本著最大誠意期盼能努力促成此事，且於 5 月間與輝達簽訂合作備忘錄 (MOU)；7 月 24 日台新金控與新光金控合併後，母公司台新新光金控亦全力支持本案。


就目前所面臨的困境，台新新光金控總經理林維俊於 10 月 10 日已對外表達希望各方盡最大努力並透過溝通協調以促使輝達留在台灣，而台北市政府於 10 月 12 日召開記者會，亦表達願與各方共同努力，讓此事圓滿順利。

第二，鑒於北市府與新光人壽對於如何協力促成輝達儘早入駐北士科 T17、18 有不同看法，而雙方各有圖利或背信與否的擔憂，因此，新光人壽籲請北市府依地上權契約之約定啟動協調委員會之協調機制，努力共尋最佳解決方法，促成輝達儘早入駐北士科 T17、18，以創多贏局面，共造台灣經濟榮景。

