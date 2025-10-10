北士科T17、T18陷僵局！台新新光金總座籲政府、民間協力解套 攜手留住輝達

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-10 23:22

‌



輝達 (NVIDIA) 進駐北士科 T17、T18 用地案陷入僵局，北市府與新光人壽多次協商仍未達共識，北市府不排除以「新新併」為由收回地上權，新壽董事長魏寶生則表示，若遭不當處理，將尋求法律救濟，引發各界高度關注。對此，台新新光金控總經理林維俊今 (10) 日晚間出席台北 101 國慶展演活動時公開表態，呼籲各方冷靜以對、共同尋求解方。

台新新光金控總經理林維俊。(鉅亨網資料照)

林維俊表示，「我們樂觀其成，希望各相關單位不要在媒體上隔空放話，應該坐下來面對面溝通，齊心協力把輝達留下來，這對台灣是非常重要的事情。」

‌



林維俊指出，北市府可能擔心外界質疑圖利，而新光人壽則憂慮背信風險，雙方都有難處。他建議，可考慮邀請中央政府協助溝通協調，釐清法規與責任界線，共同化解歧見。

他強調，「我們不做負面評論，也沒有負面情緒，只希望政府與民間攜手合作，為整個台灣的長遠發展努力，把輝達留下來。」

林維俊重申，無論是地方、中央或民間企業，應該以國家整體利益為優先，「排除萬難、全力促成輝達落腳台灣」，展現產官合作的最大誠意與決心。

台新金控與新光金控已於 7/24 完成合併，子公司台新人壽與新光人壽預計明年 1 月合併，品牌名稱保留新壽，但北市府先前已告知不同意合併後的新壽接手地上權，可予以解約，但新壽勢必尋求法律救濟，反而導致土地閒置。