宗馥莉決絕出走！娃哈哈能重新出發嗎？叔叔宗澤後回應

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-11 13:31

中國飲料巨頭娃哈哈集團近期再度爆出重大人事變動。多家媒體報導，宗馥莉已於 9 月 12 日正式辭去娃哈哈集團有限公司法定代表人、董事及董事長等職務，並經股東會與董事會審議通過。

宗馥莉決絕離開娃哈哈。(圖：娃哈哈微博)

此舉代表宗馥莉徹底退出娃哈哈管理崗位，不再擔任企業決策者，只保留 29.4% 股權的第二大股東身份。未來，她在集團層面將更多扮演財務投資者角色，而非管理決策者。

近一個月來，圍繞娃哈哈未來發展的角力不斷升溫。9 月 13 日，一份宏勝系內部通知流出，顯示自 2026 銷售年度起將更換使用新品牌「娃小宗」，被視為宗馥莉徹底「單飛」的首個明確訊號。

此後，「娃小宗」商標進入異議程序；9 月 24 日，上海娃哈哈飲用水有限公司因商標授權到期停用「娃哈哈」，被迫推出新品牌「滬小娃」。

10 月 2 日又傳出宗馥莉親信、宏勝集團生產中心總監嚴學峰遭杭州市上城區紀委立案審查，但 3 日後即恢復正常上班。

宗馥莉叔叔宗澤後回應

對於宗馥莉第二次辭職，宗慶后三弟宗澤表示：「不得不說，在我們宗家下一代中，她算是出類拔萃，但德藝雙修才能成正果，她還欠缺了一些。」

回顧宗馥莉首次辭職時，宗澤後曾在朋友圈發表言論，引發網路廣泛關注。他當時指出，宗馥莉行事火力全開、鋒芒畢露，「過剛易折」。

對此，宗澤後表示，「雖然網友或水軍罵得我體無完膚，但實際上是這些人害了她，讓她越走越遠，已無回頭路。」

宗澤後還強調，「娃哈哈並非宗家私產，而是宗家共同創立的品牌」，並稱「娃哈哈陪伴了 80、90 後的一代成長，我相信他們以及下一代都會懷念娃哈哈帶來的快樂。」

宗馥莉從「女王回宮」到徹底出走

然而宗馥莉此次辭職，顯然不是策略性操作，而是深思熟慮後的決定。

外界仍記得，2024 年 7 月，宗馥莉曾辭去副董事長與總經理職務，但不久即「以退為進」，再度復職並出任董事長，成為所謂的「女王回宮」。

過去一年多，宗馥莉以強勢手段掌握娃哈哈集團的生產與銷售體系，但卻未擁有「娃哈哈」商標的所有權與支配權。

根據規定，商標使用須經三方股東一致同意，使宏勝系的戰略自主性受限；即便取得品牌使用權，仍需向娃哈哈集團分配利潤，難以完全掌握生產與銷售體系。

宗馥莉「娃小宗」戰略：與娃哈哈正面競爭

隨著娃哈哈品牌成為制約，創立「娃小宗」成為宗馥莉必然之舉。

中媒指出，宗馥莉辭職與「商標使用不合規」直接相關。如今她不再是娃哈哈管理者，法律與道德層面限制解除，可以與娃哈哈展開直接競爭。

值得注意的是，娃哈哈五人董事會中，葉雅瓊與洪嬋嬋仍屬宗馥莉一系，如選擇效法避嫌，也可能面臨離開董事會的選擇。

宗馥莉已果斷出走，使娃哈哈未來充滿不確定性。宏勝系停止使用「娃哈哈」商標，顯示她不希望其他品牌超越自創的「娃小宗」，成為潛在競爭對手。

上海娃哈哈飲用水公司因拒絕收編，失去商標使用權，只能推出新品牌「滬小娃」。

在整個娃哈哈體系中，商標是最核心資產，承載數十年的品牌建設與經銷網路，其在零和博弈中成為犧牲品。

娃哈哈的考驗：誰能接班？

專家指出，娃哈哈當前矛盾根源在於產權結構與品牌使用權分離。若品牌與生產體系無法統一，持續經營能力難以保障。

宗馥莉的離去意味整合窗口期關閉，娃哈哈能否走出困境，有待新任接班人平衡內部利益、重振市場信心。

有消息稱，娃哈哈集團董事長一職將由原宏勝集團法務部長許思敏接任。