「娃哈哈公主」宗馥莉敗訴！香港高院：暫時不得挪用香港匯豐戶口18億美元資產

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-02 13:08

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娃哈哈集團創辦人宗慶後辭世後，其遺產爭奪戰持續升溫。8 月 1 日，香港高等法院裁定，宗慶後之女、現任娃哈哈董事長「娃哈哈公主」宗馥莉敗訴，而宗馥莉的三名「同父異母弟妹」勝訴，並確認他們對香港滙豐銀行帳戶內高達 18 億美元（約 141 億港元）的資產擁有信託受益權。

中國娃哈哈董事長、「娃哈哈公主」宗馥莉。（圖：娃哈哈微博）

根據法院命令，在中國杭州中級人民法院與浙江高級人民法院就相關訴訟作出最終裁決前，宗馥莉不得從建浩創投有限公司（Jian Hao Ventures Limited）名下的滙豐帳戶提領或轉帳任何資產，除非法庭另有指示。

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此外，宗馥莉也被要求全面披露帳戶資金流向，包括截至最新的帳戶餘額、完整收支紀錄，以及自 2024 年 2 月 2 日以來所有涉及第三方的資金轉移資訊。

宗馥莉「同父異母弟妹」爭產提訴 主張宗慶後曾指定信託

此次訴訟由宗慶後的三名子女、宗馥莉「同父異母弟妹」宗繼昌（Jacky Zong）、宗婕莉（Jessie Jieli Zong）、宗繼盛（Jerry Jisheng Zong）提出。

建浩創投有限公司則是依據英屬維京群島法律註冊成立的公司，宗慶後生前為此公司的唯一董事，宗慶後死後由宗馥莉接任。

截至 2024 年 5 月 31 日，建浩創投有限公司在香港匯豐銀行帳戶持有 17.99 億美元（折合 141 億港元），主要包括債券及其他固定收益資產，以及部分現金及定期存款。

宗慶後三名私生子女表示，自己為宗慶後與前娃哈哈高層杜建英所生子女，並主張宗慶後於 2023 年曾以企業內部郵件形式，指示設立一項初始規模約 20 億美元的信託基金，將三人列為主要受益人，各可獲得約 7 億美元（54.6 億港元）信託權益。

原告指控宗馥莉在宗慶後 2024 年 2 月病逝後，未經授權指令財務人員將帳戶內約 110 萬美元（約 858 萬港元）轉至杭州某貿易公司，構成「惡意侵占遺產」，並要求宗馥莉履行宗慶後遺願，支付信託資產收益數百萬美元，並賠償資金轉移損失。

三人提交了經香港公證人認證的郵件截圖及 2024 年初滙豐帳戶內資金流水紀錄作為證據，以佐證其信託受益權主張。

宗馥莉否認侵占 強調帳戶資金為商業用途

對於資金轉移的指控，宗馥莉方則表示，宗馥莉在宗慶後過世後所指示轉出的 110 萬美元（約 858 萬港元）並非私用，而是根據公司正常業務需求，用於支付越南工廠設備合約尾款，並已提供相關商業合約及發票作為證明。