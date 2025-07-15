「影子夫人」不滿宗馥莉折騰娃哈哈 老員工曝內幕

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-07-15 09:15

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創辦 38 年的娃哈哈，一場未卜風暴正悄然醞釀。

娃哈哈元老杜建英。（圖：鳳凰網）

據《彭博》上周五（11 日）報導，中國娃哈哈董事長、「娃哈哈公主」宗馥莉因資產糾紛在香港被告，三名原告是宗繼昌（Jacky Zong）、宗婕莉（Jessie Zong）和宗繼盛（Jerry Zong），原告律師確認，這三人是宗馥莉的「同父異母弟妹」。

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宗繼昌、宗婕莉與宗繼盛已經在香港和杭州兩地對宗馥莉提起訴訟。

據《鳳凰網》周一報導，其代理律師公開表示，三人實為宗馥莉的 「同父異母弟妹」，母親是娃哈哈元老杜建英。

杜建英曾被視為娃哈哈二把手，但隨著宗馥莉進入權力核心，杜建英在 2010 年前後離開娃哈哈。

宗繼昌、宗婕莉與宗繼盛提出兩項核心訴求：一是主張獲得價值 21 億美元的信托基金權益 —— 據稱該基金為宗慶後生前承諾設立；還有消息稱，二是要求確認對宗馥莉所持娃哈哈集團 29.4% 股權的繼承權。

這一消息與公眾過往認知形成強烈反差。在外界印象中，有著 「布鞋首富」 之稱的宗慶後，家庭關係向來清晰簡單，僅有妻子施幼珍與獨女宗馥莉。

這場訴訟的最終結果，可能會直接牽動娃哈哈這家老牌企業的歸屬。

據《鳳凰網》報導，一位娃哈哈老員工透露，杜建英認為娃哈哈已被宗馥莉 「折騰」 到瀕臨困境， 「實在有些看不下去」。

這名老員工提到，杜建英已表露接手杭州上城區文商旅集團所持娃哈哈集團 46% 股份的意向。