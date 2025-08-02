娃哈哈宗慶後手寫信託曝光！香港法院凍結宗馥莉18億美元資產

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-02 14:10

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娃哈哈集團創辦人宗慶後逝世後，其遺產分配問題引發重大爭議。香港高等法院於 8 月 1 日頒布臨時凍結令，禁止宗慶後之女、現任娃哈哈董事長「娃哈哈公主」宗馥莉，動用匯豐銀行帳戶內高達 18 億美元（約 141 億港元）資產。

中國娃哈哈董事長、「娃哈哈公主」宗馥莉。（圖：娃哈哈微博）

該案件由三名自稱宗慶後非婚生子女，宗繼昌、宗婕莉與宗繼盛發起訴訟，爭取宗慶後在生前承諾設立的信託份額。

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宗慶後生前佈局 21 億美元資產 信託手寫指令與遺囑衝突

根據判案書內容，原告提交宗慶後於 2024 年 1 月下旬親筆所寫信件，明確指示娃哈哈前高層郭虹前往香港匯豐銀行設立三份信託基金，分別給予三人各 7 億美元，並強調「信託不動用本金，僅收取利息使用」。這份文件被視為宗慶後遺願的重要依據。

然而，宗慶後於同年 2 月 2 日所立的兩份正式遺囑中（分別針對境內與境外資產），受益人卻僅包括宗馥莉、其母施幼珍與宗慶後的母親王樹珍，並未提及三名原告與其生母杜建英，引發遺囑與信託安排之間是否相衝突的疑問。

宗馥莉強調資金屬利息 資產性質成法律爭議核心

宗慶後遺產爭議的核心之一，是匯豐銀行帳戶中 18 億美元的法律性質。

三名原告堅稱，該筆金額為宗慶後承諾設立的信託本金，宗馥莉無權動用，並指控她擅自轉走 110 萬美元屬於侵佔。

宗馥莉則反駁稱，宗慶後僅指定該筆本金所產生的利息作為信託資產，本金本身並非信託的一部分。她表示，自己動用資金是為支付越南工廠設備尾款，並已提供合約與發票佐證該支出合法合理。

此外，宗馥莉在信託架構中所扮演的角色亦為爭議焦點之一。原告方視她為單純的受託人，而宗馥莉則主張，她是以私人信託公司（PTC）架構中的「受託人股東」身份代持，未喪失發言權與資產管理權限。

宗馥莉進一步引述協議表示，信託設立將以 PTC 為過渡階段，初期由其擔任受託人股東，待過渡期結束後，則由原告三人指定新任信託管理人。

香港高院裁定爭議嚴重 待內地法院最終認定遺產歸屬

值得注意的是，香港高等法院並未對宗馥莉在信託中角色的合法性進行最終裁決。

德林家族辦公室董事吳舒娜表示，本香港高等法院的判決僅是針對原告申請的資產凍結令的裁定，屬於訴訟過程中的臨時救濟措施。

吳舒娜指出，該措施旨在防止被告在訴訟期間處置或轉移相關資產，確保後續可能的判決能夠得到有效的執行。這項措施並非直接對案件的實體問題做出最終判斷，而是為案件的進一步審理和可能的執行提供保障。

根據裁定，宗馥莉除被禁止處置相關資產外，亦須支付訴訟費用，並披露自 2024 年 2 月 2 日以來該帳戶所有資金流向。

宗家內部矛盾浮現 家族治理與資產繼承成雙重戰場

同時，判案書亦揭露宗氏家族內部的緊張關係。宗繼昌在宣誓中指宗馥莉對其家庭懷有「嚴重敵意」，並試圖奪取娃哈哈集團旗下多家工廠的控制權。

對此，法官則認為，為徵求公平，被告應該有機會對首次提出的這些具體情況作出回應。