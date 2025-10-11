鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-11 09:00

全球半導體領域再掀監管波瀾。中國國家市場監督管理總局周五 (10 日) 傍晚宣布，因高通(QCOM-US) 公司收購以色列半導體企業 Autotalks 未依法申報經營者集中，涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，已依法對高通啟動立案調查。

高通再陷反壟斷調查！專家：中國在開闢第二戰場（圖：Shutterstock）

《博聞財經》報導，這是繼 9 月中對 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 展開調查後，中國反壟斷監管在晶片領域的又一次精準出擊。

資料顯示，Autotalks 成立於 2008 年，是以色列專注車聯網 (V2X) 通訊技術的無晶圓廠半導體公司，2009 年起深耕該領域，率先推出業界首款專用 V2X 晶片組，且是少數能提供相容 DSRC 與 C-V2X（含 LTE-V2X、5-V2X）的企業。

Autotalks 的技術因符合汽車產業嚴苛的安全、可靠性標準，成為車廠部署全球統一車連網平台的關鍵支撐。

高通在 2023 年 5 月宣布收購 Autotalks，交易最終於 2025 年 6 月完成。

V2X 被視為高階自動駕駛與智慧交通的「神經系統」，可讓車輛感知視線外風險。高通此次收購意圖明顯，希望透過整合 Autotalks 的技術，消除潛在競爭，強化其在即將爆發的 V2X 市場的領導地位。

中國已將 C-V2X 確立為國家戰略技術路線，此時啟動調查，既為保障本土 C-V2X 產業鏈的公平競爭環境與成長空間，也被視為中美博弈中新增的「籌碼」。

10 月底中美有望再度會面磋商，雙方在經貿領域持續「抓牌」，此次反壟斷調查對中國構建自主可控晶片產業具有催化意義。

值得注意的是，這已是高通第二次在中國遭遇反壟斷調查。2015 年，中國發改委曾因高通濫用市場支配地位，下令停止違法行為並處以罰款 60.88 億元人民幣。此次針對未依法申報的「程序性違規」，中國監管層再次亮劍，既彰顯對晶片領域壟斷行為「零容忍」的態度，也為全球企業在中國經營劃清合規紅線。

從輝達到高通，中國反壟斷監管在半導體領域的連續動作，既是對市場規則的堅守，更是對本土產業發展的護航。