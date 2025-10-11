宗馥莉辭任娃哈哈董事長！自創品牌「娃小宗」另闢新局？娃哈哈最新回應

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-11 13:00

中國飲料巨頭娃哈哈集團近日再度陷入人事風波。10 月 10 日晚間，有消息指出，宗馥莉已於 9 月 12 日正式辭去娃哈哈集團有限公司的法定代表人、董事及董事長等職務，並已經過股東會及董事會程序確認。消息隨後獲得娃哈哈相關人士證實。

宗馥莉辭任娃哈哈董事長！自創品牌「娃小宗」另闢新局？(圖：第一財經)

據知情人士透露，宗馥莉此次辭職，與「娃哈哈」商標使用權存在合規問題有關。為避免爭議，她決定轉而專注於自創品牌「娃小宗」。

另有消息指出，娃哈哈集團董事長一職將由原宏勝集團法務部長許思敏接任。

目前，娃哈哈的股權結構由三方組成：宗馥莉本人持股 29.40%，杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司佔比 46.00%，基層工會聯合委員會則擁有 24.60%。

如今她再度選擇辭職，不僅讓股東間的矛盾更加攤在檯面，也使外界更加關注她未來可能的動向與佈局。

宗馥莉的辭職並非毫無徵兆

事實上，若從「娃哈哈」商標爭議來看，宗馥莉的辭職並非毫無徵兆。早在一個月前，就有消息顯示，由她實際控制的宏勝飲料計畫推出全新品牌「娃小宗」。

9 月 13 日，一份由杭州娃哈哈宏輝食品飲料有限公司下發的內部文件流出，內容提到：「自娃哈哈集團創始人過世後，公司一直致力於處理歷史遺留問題。為確保品牌使用的合規性，公司將自 2026 年銷售年度起，正式改用新品牌『娃小宗』。」

文件同時指出，公司將秉持誠信與負責任的態度，要求各級銷售人員耐心聽取經銷商的意見與顧慮，並充分尊重經銷商的最終選擇，及時將合作意願反饋至公司。

此外，中媒進一步檢索發現，宏勝飲料集團有限公司已於 2025 年 2 月至 5 月期間，陸續申請註冊數十個「娃小宗」商標。

目前多數申請仍處於「等待實質審查」階段，不過在第 32 類（啤酒飲料）、第 29 類（食品）、第 30 類（方便食品）等國際分類中的商標，已經完成初步審定。

文件同時指出，在現有股權架構下，「娃哈哈」商標的使用必須獲得全體股東一致同意，任何一方若未經同意，均無權單獨使用。

目前，「娃哈哈」商標估值已超過 900 億元，成為集團最具爭議的核心資產。

宗馥莉目前名下關聯企業超過 210 家

根據天眼查數據，宗馥莉目前名下關聯企業超過 210 家，其中逾 200 家仍在營運或開業狀態，涵蓋娃哈哈商業股份有限公司、杭州娃哈哈集團有限公司等，她在多家公司中擔任董事長、總經理等職務，並持有十餘家企業股份。

值得注意的是，這並非宗馥莉首次選擇離開集團核心職位。

早在 2024 年 7 月，網路上曾流出她的一封辭職信，信中指出因部分股東對其管理方式存有質疑，她決定卸下娃哈哈集團副董事長及總經理職務，並表示將不再參與公司日常經營。