【Joe’s華爾街脈動】專題：趨勢分歧訊號浮現，潛在波動風險增溫
Joe Lu
儘管處於強勁上升趨勢，信貸與外匯市場不同的訊號，為股市及黃金帶來警訊。
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 9 日 美東時間
摘要
美股持續創下新高，但信貸市場並未以同等力道確認此一強勢。我們的企業獲利指標，同時考量了股市和信貸市場的活動，其走勢並未跟上股市強勁的上升軌跡。此一分歧顯示，少數大型科技股的漲幅不成比例地推動了主要指數，可能掩蓋了更廣泛的市場疲態。對台灣投資者而言，台股加權指數 (TAIEX) 與那斯達克 (Nasdaq) 的高度相關性，使得此一分歧對科技及半導體類股的曝險尤其重要。(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
