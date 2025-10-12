AI伺服器帶旺廣達、緯創、英業達同創最佳9月 電子五哥Q4展望一次看
鉅亨網記者劉玟妤 台北
電子五哥廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 及和碩 (4938-TW) 皆公布最新營收，其中，廣達、緯創及英業達受惠 AI 伺服器帶旺，9 月、第三季及累計今年前三季營收皆創歷史同期新高紀錄，且皆第四季 AI 伺服器展望正向。
廣達 9 月營收 1841.09 億元，月增 20.5%，年增 18.7%；第三季營收 4952.58 億元，季減 1.76%，年增 16.65%；累計今年前三季營收 1.49 兆元，年增 49.49%。廣達指出，客戶從 GB200 過渡至新一代 GB300，放量後將逐步帶動營運，看好第四季開始貢獻。
執行副總暨雲達總經理楊麒令表示，預期第四季 GB300 將逐步放量，不過產品迭代狀況因客戶而異，有些客戶仍持續採購 GB200。另外，他也指出，由於訂單量超出預期，將繼續擴充美國加州與田納西州兩廠產能，同時著手布局墨西哥產能，預計明年初投產。
緯創 9 月營收 2034.37 億元，月增 17.8%，年增 1.1 倍；第三季營收 5678.05 億元，季增 2.99%，年增 1.08 倍；累計今年前三季營收 1.47 兆元，年增 94.87%。緯創表示，AI 伺服器仍為主要成長動能，並持續看好第四季將迎來 AI 伺服器今年的出貨高峰。
此外，緯穎 (6669-TW) 也指出，目前訂單能見度高到「猛蓋工廠」，董事長洪麗寗表示，2026、2027 年展望都相當樂觀。
英業達 9 月營收 605.61 億元，月減 1.21%，年增 7.66%；第三季營收 1762.86 億元，季減 5.52%，年增 7.61%；累計今年前三季營收 5198.97 億元，年增 15.92%。
對於伺服器展望，英業達表示，第四季開始有較大量的 Blackwell 出貨，動能將延續至第四季。不過下半季出貨主力由機櫃轉為 L6 產品，雖營收貢獻較不明顯，全年伺服器出貨仍維持雙位數成長的看法。
仁寶 9 月營收 697.19 億元，月增 18.55%，年減 16.77%；第三季營收 1871.2 億元，季增 3.7%，年減 23.41%；累計今年前三季營收 5666.61 億元，年減 16.8%。仁寶表示，第三季營收營收季對季小幅成長符合預期。
仁寶指出，將持續推進非 PC 的新事業，包括 5G、伺服器、車用、醫療及工業，相關營收將於明年開始貢獻。
和碩 9 月營收 1149.09 億元，月增 74.52%，年增 5.17%；第三季營收 2578.56 億元，季減 3.55%，年減 12.36%；累計今年前三季營收 7976.25 億元，年減 0.09%。
和碩表示，以往第四季為通訊產品出貨旺季，今年維持相同看法，預期第四季通訊產品將有所成長。伺服器方面，下半年也維持季對季成長的趨勢。
