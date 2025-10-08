〈電子五哥營收〉緯創AI伺服器動能強勁 9月、Q3及前三季營收寫同期高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 2034.37 億元，第三季營收 5678.05 億元，年增雙雙超過 1 倍，累計今年前三季營收 1.47 兆元，年增逾 9 成，三項數字皆創歷史同期新高。緯創表示，AI 伺服器仍為主要動能，並指出持續看好第四季將迎來 AI 伺服器出貨高峰。
緯創 9 月營收 2034.37 億元，月增 17.8%，年增 1.1 倍；第三季營收 5678.05 億元，季增 2.99%，年增 1.08 倍；累計今年前三季營收 1.47 兆元，年增 94.87%。
至於產品出貨，緯創 9 月筆電出貨 220 萬台，月對月持平，年增 15.79%；桌機出貨 90 萬台，月對月、年對年皆成長 12.5%；顯示器出貨 90 萬台，月對月、年對年皆成長 12.5%。第三季筆電出貨 640 萬台，季增 8.47%，年增 23.08%；桌機出貨 245 萬台，季減 3.92%，年增 2.08%；顯示器出貨 245 萬台，季增 11.36%，年增 2.08%。
緯創進一步提到產品展望，第四季受到季節性因素影響，預期第四季筆電出貨將衰退低個位數百分比，不過上修全年筆電展望，預估年對年將成長雙位數百分比；桌機及顯示器方面，預期兩者第四季季對季將成長。
AI 伺服器方面，緯創則說明，第三季開始，因新舊產品迭代，8 月出貨稍微往下，不過 9 月動能逐步恢復，第四季開始新舊產品將同時出貨，出貨動能趨於穩定，認為第四季將迎來今年度以來的出貨高峰。
